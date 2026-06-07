モデルのAYUMI（51）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子が20歳の誕生日を迎えたことを報告し、母子ショットを公開した。

「息子が20歳になりました。元気で育ってくれてありがとう」と書き出し、「我が子がハタチになるだなんて感慨深いです。この20年、長かったはずなのにあっという間でした」と振り返った。大きなケーキを前に、長男と愛犬との3ショットも披露した。

「私の夢の1つに、自分のお母さんのような母親になりたい！という夢がありました」と明かし、「うちの母は田舎者（私もです）いつも笑っていて、天然で、、、すごく優しくて、いつも褒めてくれた。なんでも“すごいね〜、すごいね〜”って。やりたいことに“ダメ”と言われた記憶もなく、いつも応援してくれた。両親に怒られた記憶もありません」と母との思い出を回想。「そんなお母さんが私の子育てのお手本でした」と続けた。

「私が結婚する前に母は他界したので、孫（息子）に母が会ったことはありませんが、私を育ててくれたことで、たくさんのことをすでに教えてくれていたんだなぁ〜と、子育てをしながらいつも感じました。子育てをしながら大変な時はいつもお母さんだったらこう言ってくれる、と想いながら、子育てを天国から伴走してもらいました」としみじみ。

「息子の10代さいごの日、20歳のお誕生日の前日に夫と私と息子でお鮨を食べに行きました。今まで元気で大きくなってくれてありがとうね、そして、私たち夫婦にとっても、息子の子育ての一区切りに、感謝の会」ともつづり、「気がつくと、我が子が心強い存在になっていたことにも感謝します」と感謝を伝えた。

「20歳、お誕生日おめでとう。元気で大きくなってくれてありがとう」と改めて長男の20歳を祝福。長男との思い出の写真も公開し、「20年前、産まれたばかりの息子との撮影。花王アタックのポスター」と息子との“撮影”も明かした。

AYUMIはファッション誌「non-no」専属モデルを務めて人気を博し、2022年に結婚。2人の子供を出産し、家事や育児、ライフスタイルメディアにも活動の場を広げている。昨年4月には長男が慶大に進学したことも報告していた。