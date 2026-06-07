タトゥーは医療行為なのか？ 大阪府警が突然の一斉摘発…罰金30万円支払いを拒否した彫師の決断

タトゥーを入れる施術は、医師免許がなければ犯罪になるのか？ 2015年、大阪府警が「医師法違反」として、彫師への一斉摘発を行ったことをきっかけに弁護士の亀石倫子氏は「彫師という職業の存続」をかけた裁判の可能性を模索し始める。勝ち目が見えない中で、彫師たちはどんな決断を下したのか。

【写真】被告人となった彫師の増田太輝さん

書籍『はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール』より一部を抜粋・再構成し、お届けする。

彫師に医師免許？

2015年夏、心斎橋に店を構える若者に人気のタトゥーショップが摘発され、数人の彫師が逮捕されたことを、小さな新聞記事で知った。

容疑は、医師免許がないのに客にタトゥーを施術した「医師法違反」。



「彫師に医師免許？」

事件の詳細はわからなかったが、違和感を覚えた。

それから1か月ほど経ったころ、3人の彫師が相談にやってきた。報道された心斎橋のタトゥーショップの彫師たちは、20日間勾留された後に30万円の罰金を支払って釈放されたが、その後も多くの彫師たちが大阪府警から任意の事情聴取を求められ、医師免許がないことを認めると、30万円の罰金を支払わされているという。

いずれの彫師たちも、客にケガをさせたり、危険な施術をしたわけではなかった。客から苦情が出ているわけでもない。むしろ彫師たちは、使い捨ての針や道具を用いるなど、衛生管理を徹底しているという。

医師免許を持っていない、ただそれだけで摘発されていた。医師免許を持っている彫師なんて聞いたことがない。常識的に考えても、彫師に医師免許を要求するなんてばかげた話だと思った。

相談に来た彫師のうち一人は「任意」の事情聴取を拒否しているが、もう一人はすでに聴取を終え、近々罰金命令を受けることになるだろうとのことだった。

「最初は、罰金払って終わるなら、と思ってたんです。でも、本当にそれでいいのか、って……」

「だって、犯罪者ってことになるじゃないですか、罰金払ったら」

「これからも仕事を続けていけるのか、隠れて仕事しないといけないのか、海外に行くしかないのかとかいろいろ考えて……罰金払って終わりってわけではないのかなって」

警察の事情聴取を拒否した彫師も言う。

「僕、この仕事で嫁とふたりの子どもを食わしてるんです。お父ちゃんの仕事が犯罪だなんて、絶対認められません」



私にとって、彫師という職業の人たちとの初めての出会いだった。

正直なところ、なんとなく怖い人を想像していたのだが、それはまったくの偏見だった。



彼らはまじめで、職人のようでもあり、アーティストのようでもあった。自分の仕事に誇りと情熱を持っていた。静かに淡々と話すが、その言葉には、今、直面しているあまりにも不合理な状況への戸惑いや不安、憤りが込められていた。

タトゥーとアートメイクは違うのか？

私は、2014年に京都で大規模な一斉摘発が行われたアートメイクのことを考えた。皮膚の浅い部分にインクを注入して眉やアイラインなどを描く施術で、メイクの手間が省けると女性に人気がある。

アートメイク事業者から相談を受けたことがあったので、2001年に厚生労働省が「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は医師免許がないと行うことができない「医行為」であるとの通達を出し、その後全国で無免許のアートメイク事業者が摘発されていることを知っていた。

でも、タトゥーの彫師が医師法違反で摘発されたなどという話は聞いたことがない。なぜ今回はタトゥーなのか？ タトゥーとアートメイクは同じなのか？ 違うとしたらどこだろう。彫師たちの話を聞きながら頭の中でぐるぐる考えていた。

難しい裁判になりそうだ。勝ち目があるかどうか、まったくわからない。でもこの先、摘発され罰金を支払う彫師が増えたら、タトゥーの施術をするには医師免許が必要だということが既成事実になってしまう。



彫師が医師免許をとることなどまったく現実的でない。

彼らは無免許のまま隠れて施術し、見つかれば刑罰を受けることになる。最初は罰金だが、次は執行猶予付きの懲役刑、次は実刑と、刑罰はどんどん重くなるだろう。



医師がタトゥーの施術を行うとも思えないから、この国で合法的にタトゥーの施術を受けることができなくなる。彫師に医師免許を要求するということは、そういうことだ。

ふと、警察は彫師という職業をなくそうとしているのではないか、と思った。タトゥーは日本の社会で嫌われている。タトゥーを入れているだけで反社会的勢力のレッテルを貼られかねないし、温泉やプールでは「お断り」だ。



タトゥーなど日本の社会に存在しないほうがいいし、彫師がいなくなったとしても困る人などほとんどいない――。そんな発想が摘発の背景にあるのではないか。

嫌われ者を排除したって、彼らは少数者で、おかしいと声をあげても誰の耳にも届かない、彼らを応援する人もほとんどいないと侮っているのではないか。



怒りが沸々と込み上げてきた。

壁を乗り越える

事情聴取を終えた彫師は、近々略式裁判で罰金の納付を命じられることになるだろう。

略式裁判は、法廷で開かれる通常の刑事裁判と異なり、簡易裁判所が検察官が提出した書面を審査して略式命令を発する。それに従って罰金や科料を納付すれば、手続きは終了する。もし略式命令に不服がある場合は、受け取ってから14日以内に正式裁判を申し立て、通常の刑事裁判を受けることができる。

私は3人の彫師たちに、通常の刑事裁判に移行したら、タトゥーを施術することは、はたして医師でなければできない「医行為」に当たるのかを争うことになるだろうと伝えた。

直感的には彫師に医師免許を要求するなんてばかげていると思うが、タトゥーとよく似たアートメイクが「医療行為」とされている現状を踏まえると、法的な理屈を考えるのはかなり難しい。

一人の彫師に「勝てる見込みはありますか？」と聞かれ、正直に「まったくわからない」と答えた。見込みはほとんどなかったかもしれない。でも、そうだからといって、自分たちの仕事を犯罪だと認めるわけにはいかないだろう。勝ち目があろうとなかろうと、たたかうしかない。

とはいえ、それは簡単なことではなかった。最高裁まで争うことになれば、少なくとも4、5年はかかる。その間「被告人」という地位に置かれ続けることは、想像以上の重圧を背負うことになる。

そして、この裁判を「大ごと」にしていかなければならない。単に一人の彫師が罰金を払うかどうかの問題ではなく、彫師という職業の存続がかかった重要な裁判であることを、裁判官に対して、そして、社会に対して広く知らせ、真剣に向き合ってもらわなくてはならない。

被告人である彫師自身がメディアの取材に応じたり、さまざまな場で自ら発信していく必要があるだろう。発信する立場になれば必ず受けるであろう「バッシング」への心づもりもしておかなくてはならない。なにしろ日本人の多くはタトゥーが嫌いだ。世間の風当たりが強いだろうことは容易に想像できた。

自分たちの主張が、簡単に裁判で認められるとは限らない。一審や控訴審でどのような判決が出ようとも、最後まで、つまり最高裁までたたかい続ける覚悟がいるし、勝つためには多くの協力者が必要になる。



バランスのとれた強い弁護団をつくり、医師や研究者など、さまざまな分野の専門家の知見も必要になるだろう。裁判を続けていくための費用も必要だ。

たとえ弁護士が「ただ働き」をしたとしても、裁判の記録をコピーする費用や専門家に意見書を依頼するための費用、交通費など、実費だけで数百万円はかかるだろう。そのお金をどうやって集めるか。

私は彼らにこうした見通しを伝えた上で、話し合ってよく考えてみてほしいと言った。それでもたたかうという覚悟ができるかどうか。重圧を受け続ける被告人を、仲間の彫師たちは最後まで支え続けられるか。

私の気持ちの中では、たたかわないという選択肢はないように思えたが、当事者がいなければ裁判はできない。彼らが「やっぱりやめます」「今回は罰金を払って終わらせます」と言えばそれまでだ。そうなったとしても仕方がない。最高裁まで本気で裁判をたたかうということは、それほど過酷なことなのだ。

結論が出たら知らせてもらうことにして、彼らは帰った。が、翌日すぐに連絡がきた。事情聴取を終えた彫師に対して、吹田簡易裁判所から30万円の罰金命令が出されたのだ。罰金を払うか、正式裁判を申し立てる。

私たちは再び集まった。



「裁判が大変だってことは、よくわかりました」



「でも、やります」



「やるしかないですよね」



彫師たちは最初の高い壁を乗り越えた。

文／亀石倫子

はじめての公共訴訟 社会を動かす、私たちのツール

井桁 大介 (著), 亀石 倫子 (著), 谷口 太規 (著), 丸山 央里絵 (著)

2026/5/15

1,012円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4087214109

社会の中で「おかしい」と感じたとき、不条理な壁に突き当たったとき、私たちは何ができるのか。差別、労働、環境問題、ジェンダー、社会保障──さまざまな課題に対し、裁判という方法で社会のあり方を問い直し、変革を働きかけるのが「公共訴訟」である。

本書は、実際の事例や当事者の物語を手がかりに、その歴史と役割を解説。公共訴訟はどのような戦略、連帯によって社会を変えてきたのか。裁判を「社会を動かすツール」としてとらえ、個人の声が制度や社会を変えていくプロセスと、その可能性を示す入門書。



同性婚訴訟、タトゥー裁判、大川原化工機事件、立候補年齢引き下げ訴訟……

もっと公正な社会を生きたいあなたへ



◆推薦◆

よりマシな社会をあきらめたくないすべての人へ。

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少数の痛みは、「大したことない」ことにされやすい。

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公共訴訟はそんな社会の扉をこじ開ける、希望。

──NO YOUTH NO JAPAN創設者 能條桃子氏



自分たちの手で社会はどんどんよくしていくことができるなんて、なんだ、最高じゃないか。

──小説家 山内マリコ氏



◆目次◆

第1章 声をあげる人々、その物語──公共訴訟を知る

第2章 公共訴訟は社会をどう変えるか

第3章 公共訴訟の誕生と歴史

第4章 データで見る公共訴訟

第5章 なぜ数が少なく、勝ちにくいのか──公共訴訟の抱えるハードル

第6章 新たな動きが生み出す、新しい連帯

第7章 公共訴訟の未来