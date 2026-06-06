なでしこジャパンのスタメン発表!! 狩野監督正式初陣に長谷川唯、谷川萌々子ら
日本女子代表(なでしこジャパン)は6日、大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカ女子代表との国際親善試合を行う。午後3時50分のキックオフを前に先発メンバーが発表された。
この試合が狩野倫久氏の監督正式就任後初戦となるなでしこジャパン。GK山下杏也加がキャプテンマークを巻き、南アフリカとの一戦に臨む。
<出場メンバー>
[日本女子代表]
▽先発
GK 1 山下杏也加(C)
DF 2 清水梨紗
DF 13 北川ひかる
DF 3 南萌華
DF 6 古賀塔子
MF 7 宮澤ひなた
MF 8 清家貴子
MF 14 長谷川唯
MF 10 長野風花
MF 15 藤野あおば
MF 19 谷川萌々子
▽控え
GK 12 平尾知佳
GK 23 大熊茜
DF 4 熊谷紗希
DF 5 守屋都弥
DF 21 竹重杏歌理
DF 22 遠藤優
MF 16 伊東珠梨
MF 17 千葉玲海菜
MF 18 林穂之香
MF 20 籾木結花
FW 9 松窪真心
FW 11 田中美南
▽監督
狩野倫久
この試合が狩野倫久氏の監督正式就任後初戦となるなでしこジャパン。GK山下杏也加がキャプテンマークを巻き、南アフリカとの一戦に臨む。
<出場メンバー>
[日本女子代表]
▽先発
GK 1 山下杏也加(C)
DF 13 北川ひかる
DF 3 南萌華
DF 6 古賀塔子
MF 7 宮澤ひなた
MF 8 清家貴子
MF 14 長谷川唯
MF 10 長野風花
MF 15 藤野あおば
MF 19 谷川萌々子
▽控え
GK 12 平尾知佳
GK 23 大熊茜
DF 4 熊谷紗希
DF 5 守屋都弥
DF 21 竹重杏歌理
DF 22 遠藤優
MF 16 伊東珠梨
MF 17 千葉玲海菜
MF 18 林穂之香
MF 20 籾木結花
FW 9 松窪真心
FW 11 田中美南
▽監督
狩野倫久