― ダウは695ドル安と反落、米雇用統計が市場予想を上回る伸びで利上げ観測強まる ―

ＮＹダウ 　　　50866.78 ( -695.15 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7383.74 ( -200.57 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25709.43 ( -1121.53 )
米10年債利回り　　4.530 ( +0.052 )

ＮＹ(WTI)原油 　　90.54 ( -2.50 )
ＮＹ金 　　　　　4365.3 ( -139.7 )
ＶＩＸ指数　　　　21.51 ( +6.11 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　64025 ( -2645 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　64015 ( -2655 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース