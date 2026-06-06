【投資部門別売買動向】国内勢が買い越す一方、海外勢は9週ぶりに売り越す (5月第4週)
●国内勢が買い越す一方、海外勢は9週ぶりに売り越す
東証が4日に発表した5月第4週(25日～29日)の投資部門別売買動向(現物)によると、AI需要の恩恵を受ける電子部品株にも買いが広がり、日経平均株価が前週末比2990円高の6万6329円と大幅続伸し史上初めて6万6000円大台を突破したこの週は、個人投資家が2週ぶりに買い越した。買越額は1057億円だった。前の週は1402億円の売り越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は4週ぶりに買い越し、買越額は708億円だった。前の週は2104億円の売り越し。自社株買いが中心とみられる事業法人は3週連続で買い越し、買越額は4194億円と前の週の2773億円から拡大した。
一方、海外投資家が9週ぶりに売り越し、売越額は3952億円だった。前の週は4609億円の買い越しだった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で5週連続の売り越しだった。売越額は308億円と前の週の393億円から縮小した。現物と先物の合算では2週ぶりに売り越し、売越額は4261億円だった。
日経平均が大幅続伸する中、個人投資家と信託銀行、事業法人など国内勢が買い越す一方、海外投資家は9週ぶりに売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (5月25日～29日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が4日に発表した5月第4週(25日～29日)の投資部門別売買動向(現物)によると、AI需要の恩恵を受ける電子部品株にも買いが広がり、日経平均株価が前週末比2990円高の6万6329円と大幅続伸し史上初めて6万6000円大台を突破したこの週は、個人投資家が2週ぶりに買い越した。買越額は1057億円だった。前の週は1402億円の売り越しだった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は4週ぶりに買い越し、買越額は708億円だった。前の週は2104億円の売り越し。自社株買いが中心とみられる事業法人は3週連続で買い越し、買越額は4194億円と前の週の2773億円から拡大した。
一方、海外投資家が9週ぶりに売り越し、売越額は3952億円だった。前の週は4609億円の買い越しだった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で5週連続の売り越しだった。売越額は308億円と前の週の393億円から縮小した。現物と先物の合算では2週ぶりに売り越し、売越額は4261億円だった。
日経平均が大幅続伸する中、個人投資家と信託銀行、事業法人など国内勢が買い越す一方、海外投資家は9週ぶりに売り越した。
■投資部門別売買代金差額 (5月25日～29日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
5月 ―――
第4週 ▲3,952 708 1,057 [ ▲2,036 3,093 ] 66,329円 ( +2990 円)
第3週 4,609 ▲2,104 ▲1,402 [ ▲3,662 2,259 ] 63,339円 ( +1929 円)
第2週 5,572 ▲2,420 1,720 [ ▲2,169 3,889 ] 61,409円 ( -1304 円)
第1週 12,351 ▲521 ▲4,978 [ ▲4,374 ▲604 ] 62,713円 ( +3200 円)
4月 ―――
第5週 3,576 1,110 3,033 [ 50 2,983 ] 59,513円 ( -203 円)
第4週 7,842 ▲74 1,617 [ 158 1,459 ] 59,716円 ( +1240 円)
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
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