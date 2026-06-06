カブス・鈴木誠也外野手（31）が5日（日本時間6日）、本拠シカゴでのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。2試合ぶりとなる9号を放ち、メジャーでは5年連続、日米では11年連続の2桁弾に王手をかけた。試合は3−18と大敗だった。

ジャイアンツの先発左腕・レイと対戦した鈴木は初回の第1打席は6球粘って四球、3回の第2打席も四球。0−16と大量リードを許し、敗戦濃厚で迎えた6回の第3打席。先頭で打席に入り、2番手右腕・シーモアと対戦。6球粘った末に3打席連続四球で出塁。そして無死一、三塁からケリーの左前打で本塁に生還した。

1−16で迎えた8回の第4打席。1ボールからシーモアが投じた2球目の内角低めシンカーを強振。打球は弾丸ライナーで左翼席に突き刺さる9号ソロ本塁打となった。打球速度105.6マイル（約169.9キロ）、飛距離387フィート（約117.9メートル）、打球角度23度だった。

なお、試合は9回にも2失点して3−18の大敗だった。

鈴木が本塁打を放つのは3日（同4日）のアスレチックス戦以来。第1打席に相手先発のスプリングスから、5月8日（同9日）のレンジャーズ戦以来、23試合ぶりの8号ソロを放った。