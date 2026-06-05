＜時間にルーズな義父母＞約束の時間に来ず予定を乱されて困る！人柄はたぶん悪くないはずだけど…？
約束の時間に対する考え方は、人によって違います。早めに行動する人、時間ギリギリな人、いつも遅れてくる人。それぞれ思い浮かぶ人がいるかもしれませんね。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは、時間にルーズな義父母に困っているママからの投稿です。投稿者さんの上の子は1歳11か月、2人目を産んで2週間ほどだそうで、頻繁に義父母が手伝いにきてくれているようですが……。
『義父母の人柄は悪くないのですが、時間にルーズなことが気になってしまいます。「買い物を済ませて12時頃に行く」と言われたのに、実際にくるのは16時や17時。その間、こちらから「何かありましたか？」と聞いてみてもなんの返答もなし。夕方こられても「もっと買い物を早く済ませられれば、作り置きもできたのにな」と考えてしまいます。家にきてからも最終的には義父母のペースになり、正直ひとりのほうが気がラクです。でも義父母は孫に会いたいみたいだし、関係は良好だから、断るのも勇気がいります』
義父母は投稿者さんの家にきても、仕事で忙しいそうです。夕食の話をしても「もうちょっと」と言われ、結局21時台になることも。これが投稿者さんの言う「義父母のペース」です。また投稿者さんの旦那さんは、仕事の都合で月に2、3回しか帰れないそうで、「義父母にきてもらってもあまりラクになっていない」と伝えると喧嘩になってしまうかもしれません。
義父母はさておき外堀から…ネットスーパーを使ってみては
ママたちからは、すぐ行動に移せそうなアドバイスが届きました。
『スーパーの配達サービスのほうが、時間帯指定もできてよっぽどいいよ』
『外注できることはしたほうがいい。ネットスーパー、家事代行、自治体などのサポート事業とかいろいろとあると思うよ。お金はかかるけれど、時間にルーズな人たちのためにいらない気をまわしてイライラするよりはいい』
ネットスーパーを使えば、指定の時間に届けてくれます。投稿者さんが買い物に行く必要もないですし、ルーズな義父母を待つ必要もありませんよね。これに対し投稿者さんは、「今まで『お金がもったいない』と義父母から渋い顔をされるのでネットスーパーを利用しませんでしたが、切り替えます」と綴っていました。
義父母に負担になっていることをはっきり伝えてみては
『子どもの生活リズムもあるから訪問時間を守ってほしい、連絡は取れるようにしてほしい、と言うしかないのでは』
『投稿者さんが言う「良好な関係」は、投稿者さんの気遣いと我慢の上に成り立っていて、義両親にとっては居心地がいい。でも、肝心の投稿者さんが擦り切れかけている。一旦いろいろ取り払って、はっきり言ってみたら？』
『「時間にルーズな人」と「約束を守らない人」は、どちらも良好な人間関係を築くのに必要な「信頼」を損ねる人。深く付き合っていると振り回される。ひとりのほうがラクという気持ちを大切にね』
義父母は投稿者さん宅で仕事をしている時間が多いようですが、それでも投稿者さんを「助けてあげている」と自認している様子だそう。ただ実際に投稿者さんが貧血で倒れたときには、「助けてもらってありがたかった」そうですが、それ以外では負担になっていることが多い状況のようです。そうであれば、認識のずれを伝える必要があるのかもしれませんね。
義父母への不満はまだまだ…さらに出てきた本音
投稿者さんは、ほかにこんな思いも綴っていました。
『細かいのですが、息抜きのやり方やタイミングについても口出しされて、モヤモヤします』
投稿者さんは、お子さんが寝ている間に温かい飲み物を飲んだり、産後体操をしたり、スマホで電子書籍を読んだりと30分程度の息抜きをしているようです。ところが、「その息抜きの時間を睡眠ややるべきことにあてれば疲れないはず」と義母に言われたそう。さらに義母はそのことを投稿者さんの旦那さんにも伝え、旦那さんからは義母に同意する内容のLINEがきたそうです。これに対しママたちからは怒りをあらわにするコメントが。
『こんなことを言われたら、キレまくるわ。仕事なのは仕方ないとしても、旦那さんは帰ってこないんだよね？ 育児には何も関わっていないのに。30分の息抜きには口を出すの？』
『義両親、本当に人柄悪くないの？』
小さい子どものお世話と家事に追われるなかで、自分が好きなことをしてリフレッシュする時間は必要ですよね。その時間があるからこそ、頑張れる部分もあるでしょう。そのたった30分について、周りの人たちから口を出されることにモヤモヤするのはムリもありません。これが100歩譲って、一生懸命サポートしてくれている相手であればわかりますが、義母も旦那さんもそうではありませんよね。
旦那さんとの話し合いの結果は……
大まかな1日のスケジュールを書き出し、どれだけ義両親に振り回されているかを旦那さんに伝えた投稿者さん。さらに話し合いでは「義両親のペースで動いていて思うように生活ができないのがツラいから、ひとりで育てたい。いっそのこと離婚したほうがいいのかもしれない。30分の娯楽の時間も許されないのがツラい」と伝えたそう。すると、旦那さんからはやっと謝罪の言葉を聞けたとのことです。
「これまではいい嫁でいたいと思っていた」投稿者さんも、今後は自分の気持ちに正直に行動しようと決めたようです。この決断に、ママたちからはエールが届いていました。さらに今後については、旦那さんが義父母に話をしてくれることになったのだとか。これからは、投稿者さんがストレスなく生活できるようになるといいですね。