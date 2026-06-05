木原実・気象予報士

「今週日テレは、地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間、『グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク』略して『グップラ』！わたしもそのイベントに行ってきました！」

木原実・気象予報士

「横浜赤レンガ倉庫にやってきました！早速行ってみましょう。

5日から始まったグップラ赤レンガまつり。こちらのイベントでは日テレ系の人気番組と一緒に地球・人にいいことを見つめなおすキッカケとなるブースが盛りだくさん！

広場の中央には、すでにお馴染みとなったそらジローSLも！

土日には、そらジローファミリーが大集合するステージも行われるそうですよ〜！」

木原実・気象予報士

「我々、news every.のブースでは防災クイズに挑戦、ということで、直川さん！『遠くの人を守る電話とは』このクイズ覚えてますか？」

直川貴博キャスター

「覚えてます〜！！これ以前私たちが紹介した、逃げなきゃコールですよね！」

木原実・気象予報士

「そうなんです！こちらでは以前、直川さんと一緒に天気コーナーでご紹介した防災のワンポイントをクイズ形式で学ぶことが出来るんです！ゲーム感覚で防災の知識が学べる！そして正解すると、防災・避難シールが貰えちゃうんです〜！

横浜・赤レンガ倉庫で開催中のこのイベントは、7日の日曜日までやっています」

木原実・気象予報士

「こちらが実際のシール。わたしも書いてみたんですけど、まずはハザードマップで災害ごとの避難所、避難場所をそれぞれチェック。そして、このようにおうちの近くの場所を油性ペンで書き込むだけ！」

直川貴博キャスター

「このシールが自分たちでハザードマップなどを見る良いきっかけになりそうですね！」

木原実・気象予報士

「そして大事なのは、この場所までの道をお子さんと一緒に歩いてみること！実際に歩いてみると、道順も覚えやすいですからね！」

こちらのイベントは、7日日曜日まで行われています！