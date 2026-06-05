【「捨てられたヤンデレ令嬢は最恐公爵に激重アタック中！」第1巻】 6月5日発売 価格：880円

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竹書房は、「竹コミ！」で連載中のマンガ「捨てられたヤンデレ令嬢は最恐公爵に激重アタック中！」第1巻を6月5日に発売した。価格は880円。

本作は、愛が重すぎるヤンデレ令嬢イミーナが冷酷な”妻殺し”と噂される侯爵オスカーのもとに嫁いだことで始まるドタバタコメディ。

【あらすじ】

人への愛情表現がどこかズレている令嬢イミーナは、

家族にも周囲にも見捨てられた末、残虐と恐れられる侯爵オスカーの元へ嫁ぐことになった。

初対面でいきなり剣を突きつけられてしまい、思わず震えるイミーナ。

――だがその震えは恐怖ではなく、歓喜の震えだった！

「これが……人を愛するということなのね」

まさかの一目惚れをかましてくるイミーナに、冷酷無比のはずのオスカーも思わずタジタジ。

こうして、最強ヤンデレ令嬢の『重すぎる愛』がオスカーに向かって炸裂し始める――！！

□竹コミ！で「捨てられたヤンデレ令嬢は最恐侯爵に激重アタック中！」を読む

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