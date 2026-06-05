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ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO's Web」にて、連載中のマンガ「仮面ライダークウガ」と「アトム ザ・ビギニング」の新刊発売を記念したキャンペーンを開催する。6月5日から6月18日までのキャンペーン期間中に、両タイトルの対象商品が220円または半額で購入できる。

「仮面ライダークウガ」第30巻発売記念キャンペーン

「仮面ライダークウガ」第30巻発売記念として各電子書店で、1巻から20巻が220円、21巻から25巻が半額になる。

【対象書店】

Kindle・DMM.com・BOOK☆WALKER・ブックライブ・紀伊國屋kinoppy・GooglePlayブックス・漫画全巻ドットコム・dブック・dアニメストア・Hulu・まんが王国・フジテレビオンデマンド・ブッコミ・マンガボックス・めちゃコミック・U-NEXT・DLsite/comipo・ピッコマ・LINEマンガ・ebookjapan

「仮面ライダークウガ」30巻

原作：石ノ森章太郎

脚本：井上敏樹

作画：横島一

企画：白倉伸一郎

価格：880円

【あらすじ】

いま再び始まる、クウガ vs アギトの戦い!!

津上翔一から都沢聖子にうつされた霊石の力は

異常な暴力性として発露し、彼女の心身を蝕んでいた。

そんな矢先、元グロンギの友井が聖子の前で

その正体を現してしまったことで、新たな波乱が巻き起こるのだったーー。

「アトム ザ・ビギニング」第26巻発売記念キャンペーン

「アトム ザ・ビギニング」第26巻

「アトム ザ・ビギニング」第26巻発売を記念して各電子書店で1巻から15巻が220円、16巻から25巻が半額になる。

【対象書店】

Kindle・DMM.com・BOOK☆WALKER・ブックライブ・紀伊國屋kinoppy・GooglePlayブックス・漫画全巻ドットコム・dブック・dアニメストア・Hulu・まんが王国・ブッコミ・マンガボックス・めちゃコミック・U-NEXT・DLsite/comipo・ピッコマ・LINEマンガ・ebookjapan

「アトム ザ・ビギニング」第26巻

原案：手筭治虫

コンセプトワークス：ゆうきまさみ

マンガ：カサハラテツロー

監修：手塚眞

協力：手筭プロダクション

価格：880円

【あらすじ】

博士がやっと見つけたの。

未知の少年ロボットを──。

ロボットの人権が認められ、経済も回復傾向にある日本。

しかし、それを快く思わない反ロボット主義者も増加し緊迫感が増す中、シックスやマルスの前にかつての盟友が現れる──!!

“鉄腕アトム”誕生前史、再会の第26巻!!

(C) 石森プロ・東映

(C) 手筭プロダクション・ゆうきまさみ・カサハラテツロー / ヒーローズ