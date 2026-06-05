ポケモンは、ポケモンバトルの大型大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026」をパシフィコ横浜にて6月6日・7日に開催する。

「ポケモンジャパンチャンピオンシップス」は「ポケットモンスター」シリーズのゲーム部門、カードゲーム部門、「ポケモンGO」部門、「ポケモンユナイト」部門の日本一を決める大型大会。2026年はシリーズ30周年を迎える特別な年であり、大会前日となるパシフィコ横浜にてステージをお披露目するスペシャルイベントが開催された。

今回のスペシャルイベントでは、歴代「ポケモン」シリーズで最初のパートナーとなる“御三家ポケモン”が大集結。総勢27匹がモンスターボール型の大型ステージに登場した。本稿では、ポケモンたちの姿を撮り下ろしで紹介していく。

なお、今回登場したポケモンたちは「PJCS2026」を皮切りに、全国のポケモンセンターなどで登場予定となっている。

(C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

