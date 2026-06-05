【Gamees】 6月5日提供開始 利用料金：無料

LIVENTは6月5日、趣味のゲームをおこづかいに変える、ゲーマー向けマネタイズサービス「Gamees（ゲーミーズ）」の提供を開始した。利用料金は無料。

「Gamees」は、ゲームプレーヤーやゲーム配信者と、プロモーションを行ないたい企業をマッチングするサービス。ユーザーは、ゲームのベータテストやランキングイベントへの参加など、企業が提示する条件を達成することで、報酬や特典を受け取ることができる。これにより、ゲームプレイや配信、コミュニティやイベントへの参加など、これまで趣味として楽しんでいた活動が「Gamees」を通じて新たな収益機会へと変わる。

「Gamees（ゲーミーズ）」

サービス内容：ゲームプレーヤー・ゲーム配信者と企業をマッチングするゲーマー向けマネタイズサービス

対象ユーザー：ゲームプレーヤー、ゲーム配信者、ゲーム好きのSNSユーザー

主な機能：案件紹介、Discordコミュニティ、TikTok LIVE配信支援、リーグ制度、ランキングイベント、ベータテスト参加支援

提供開始日：6月5日

利用料金：無料

4つの特徴

1. 趣味のゲームがおこづかいに

「Gamees」では、アプリの利用やゲーム配信、リリース前のベータテストなどを通じて条件を達成することで、報酬を獲得できる。ゲームを楽しむだけでなく、プレイや参加そのものが収益化のチャンスにつながる。

2. 「Gamees」限定コミュニティ

「Gamees」では、Discordを活用した限定コミュニティを提供。コミュニティ内では企業案件を紹介するほか、ゲームが好きなユーザー同士がつながり、交流や情報収集を楽しめる場を目指す。

3. TikTok LIVEエージェンシー機能

TikTok LIVEでの配信に興味のあるユーザー向けに、限定Discordチャンネルでサポートを行なう。配信未経験者や、配信を通じて活動の幅を広げたい人に向けて、企業案件や配信機会を提供し、配信者としての成長を支援する。

4. 「Gamees」リーグ制度

「Gamees」では、ユーザーの活動状況に応じてステータスが上がる「リーグ制度」を導入。リーグが上がることで、より条件の良い企業案件への参加などが可能になる。ユーザーは継続的に活動することで、より多くの報酬や成長の機会を得ることができる。

【LIVENTコメント】

・「サービス提供の背景」

近年、ゲーム市場の拡大や配信文化の浸透により、ゲームは単なる娯楽にとどまらず、コミュニティ形成や情報発信、個人の活動の場としても存在感を高めています。

一方で、多くのゲーマーにとって、ゲーム活動を収益化する手段は限られており、一定の知名度やフォロワー数がなければ、企業案件やPR活動に参加しにくいという課題がありました。

また企業側においても、ゲーム好きなユーザーや配信者へ自然な形で商品・サービスを届ける手段が求められています。

LIVENTはこうした課題に着目し、ゲームを楽しむユーザーと企業をつなぐ新たなプロモーションプラットフォームとして「Gamees」を立ち上げました。

・「今後の展望」

LIVENTは、「Gamees」を通じてゲーマーがより自由に活動し、趣味を収益機会へと変えられる環境を提供してまいります。

今後は、対応案件の拡大や参加企業の増加、リーグ制度の強化、配信者支援機能の拡充、限定イベント・キャンペーンの開催などを予定しています。

「Gamees」は、ゲームを楽しむすべての人が自分らしく遊び、つながり、報酬を得られる新しいゲーマーコミュニティを目指してまいります。