「副首都」巡り福岡市の動き活発化…「特別区設置は必須要件とせず」が追い風、県・北九州市と「３本の矢」で相乗効果も

大阪も注視

首都機能をバックアップする「副首都構想」を巡り、福岡の動きが活発化している。

関連法案の骨子案では、東京２３区のような特別区設置を必須要件とせず、指定へのハードルが下がった。福岡市ではプロジェクトチーム（ＰＴ）を設置するなどしており、先行して検討してきた大阪の関係者も動向を注視する。

■ＰＴ設置

「このチャンスを取りにいこうと知事と話している」。福岡市の高島宗一郎市長は５月中旬の定例記者会見で、副首都指定への強い意欲をにじませた。

自民党と日本維新の会は３月末、副首都構想の関連法案の骨子案に合意した。大規模災害時の代替機能のほか、日本を先導する経済拠点の形成も盛り込まれ、今国会での成立を目指す。

指定を受けるには、維新の看板政策「大阪都構想」の前提となる政令市を廃止して特別区を設置する方法だけでなく、道府県と政令市が協力して取り組む「連携協約」を結ぶ場合も可能とされた。現状のままでも名乗りを上げることができ、福岡には追い風になる。

なぜ福岡が副首都なのか。高島市長は、▽日本海側にあり、太平洋側で大地震などが起きた場合も、東京、大阪との同時被災のリスクが少ない▽国の出先機関が多く立地し、代替機能を果たせる素地がある――などを挙げる。福岡市は４月、副市長らでつくるＰＴを設置。これまでに３回の会合を開き、情報共有や課題整理などを進めている。ＰＴの事務局担当者は「市だけでなく、県や九州の将来的な発展に寄与する大きなチャンスだ」と強調する。

■熊本が応援

高島市長が「ライバルではなく仲間」とするのが、北九州市だ。武内和久市長は５月中旬の会見で「福岡は商都、北九州は工都という特性があり、タッグを組むことで相乗効果を生む」と述べ、福岡県と両市が連携し、「３本の矢」となって指定を目指す考えを示した。

県も副首都に関するＰＴを設置している。服部誠太郎知事は「規制緩和や税制面での優遇に期待している」と強調。福岡の経済界関係者も「福岡市は人口増加に交通インフラ（社会基盤）の整備が追いついていないが、副首都になれば国の支援も期待できる」と話す。

半導体関連企業が集積する熊本県も副首都に意欲を示していたが、木村敬知事は４日の会見で、「九州内で足を引っ張り合うことがないよう、福岡が指定されるように応援したい」と述べ、熊本としては指定を目指さない考えを示した。

■名古屋も意欲

全国では、名古屋市も副首都に意欲を見せている。市は東京に近く、災害時に復興を担いやすい点などを強みとして挙げており、広沢一郎市長をトップとする会議を作り、大阪と福岡の動向を確認するなどしているという。

一方、大阪府では吉村洋文知事（維新代表）が３度目の「大阪都構想」の住民投票実施に向けた動きを加速させている。吉村知事が目指す特別区設置は、政令市の廃止を伴うなど時間がかかる。これに対し、福岡が狙う連携協約は市を廃止する必要がなく、「特別区設置より早く副首都に指定される可能性がある」（維新国会議員）との指摘がある。維新の大阪市議団には「福岡に先行されるのは避けたい」との声もある。