楽天ブックスにて、「アーリーサマーキャンペーン2026」が6月4日20時からスタートした。期間は6月26日9時59分まで。

本キャンペーンは、エントリーすることで対象商品を購入するとポイントが最大10倍還元されるというもの。「デジモンストーリー タイムストレンジャー」、「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」、「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」といった、一部のプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ソフトが対象商品となる。

また、エントリーをした人の中から抽選で1名に「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01)」&「ディスクドライブ」のプレゼントも実施。エントリーのみでもプレゼント企画への応募は可能だが、キャンペーンの対象商品購入者は当選確率が2倍となる。

□楽天ブックス「アーリーサマーキャンペーン2026」のページ

キャンペーン対象商品

ポイント10倍

ポイント5倍

デジモンストーリー タイムストレンジャー Nintendo Switch版 通常版 デジモンストーリー タイムストレンジャー Nintendo Switch２版 通常版 デジモンストーリー タイムストレンジャー Nintendo Switch２版 限定版 デジモンストーリー タイムストレンジャー Nintendo Switch２版 フィギュア付き限定版 キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS Nintendo Switch版 通常版 Echoes of Aincrad PS5版 eFootball Kick-Off! テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡ー40 and more… テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok PS5版 GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok Switch2版STEINS;GATE RE:BOOT PS5版 STEINS;GATE RE:BOOT Switch版 STEINS;GATE RE:BOOT Switch2版 Staffer Retro: 超能力推理クエスト マリオ＆ルイージRPG ブラザーシップ！ スーパーマリオギャラクシー ＋ スーパーマリオギャラクシー 2 マリオカート ワールド メトロイドプライム4 ビヨンド メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition Pokemon LEGENDS Z-A