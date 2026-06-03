テレビ大陸音頭が、6月10日に発売する自身初のアルバム『VS Tairiku Ondo』のジャケット写真とトラックリストを解禁した。

「！」が象徴的なジャケット写真に、アルバムには全7曲が収録されることが明らかになった。楽曲は、これまでリリースしてきた楽曲にプラスして新曲2曲が収録されるとのこと。

ジャケット写真

CDは、テレビ大陸音頭が出演するライブ会場にて販売予定で、6月12日の東京・下北沢近道より物販コーナーで購入できる予定となっている。さらに、本日よりテレビ大陸音頭オフィシャルTikTokアカウントも開設されたので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

◆テレビ大陸音頭 オフィシャルTikTokアカウント

◾️アルバム『VS Tairiku Ondo』

2026年6月10日（水）リリース

予約リンク：https://tv-tairiku-ondo.lnk.to/vstoPR ▼トラックリスト

1.俺に真実を教えてくれ!!

2.異次元の暮らし

3.直撃世代

4.hentai

5.君は本当にPUREだね ＊新曲

6.超常現象を信んじてみる。 ＊新曲

7.夜について ▼配信中「直撃世代」

作詞・作曲：千代谷竜司 編曲：テレビ大陸音頭

配信：https://tv-tairiku-ondo.lnk.to/chokugekiPR ▼配信中「異次元の暮らし」

作詞・作曲：千代谷竜司 編曲：テレビ大陸音頭

配信：https://tv-tairiku-ondo.lnk.to/ijigenPR