テレビ大陸音頭、自身初のアルバム『VS Tairiku Ondo』ジャケット写真＆トラックリスト解禁
テレビ大陸音頭が、6月10日に発売する自身初のアルバム『VS Tairiku Ondo』のジャケット写真とトラックリストを解禁した。
「！」が象徴的なジャケット写真に、アルバムには全7曲が収録されることが明らかになった。楽曲は、これまでリリースしてきた楽曲にプラスして新曲2曲が収録されるとのこと。
CDは、テレビ大陸音頭が出演するライブ会場にて販売予定で、6月12日の東京・下北沢近道より物販コーナーで購入できる予定となっている。さらに、本日よりテレビ大陸音頭オフィシャルTikTokアカウントも開設されたので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。
◾️アルバム『VS Tairiku Ondo』
2026年6月10日（水）リリース
予約リンク：https://tv-tairiku-ondo.lnk.to/vstoPR
▼トラックリスト
1.俺に真実を教えてくれ!!
2.異次元の暮らし
3.直撃世代
4.hentai
5.君は本当にPUREだね ＊新曲
6.超常現象を信んじてみる。 ＊新曲
7.夜について
▼配信中「直撃世代」
作詞・作曲：千代谷竜司 編曲：テレビ大陸音頭
配信：https://tv-tairiku-ondo.lnk.to/chokugekiPR
▼配信中「異次元の暮らし」
作詞・作曲：千代谷竜司 編曲：テレビ大陸音頭
配信：https://tv-tairiku-ondo.lnk.to/ijigenPR
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