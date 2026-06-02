ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツの人気商品「もっちゅりん」が6月3日に販売を開始します。昨年に続き、「もっちゅりんきなこ」と「もっちゅりんみたらし」が販売される上、新商品「もっちゅりんいちご」が登場。

【えー！】おいしそう！ 今年の「もっちゅりん」全種がコレです！ 公式サイトの注意書きもチェックしておこう！

「もっちゅりん」は、2025年にミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。「もっちゅりんきなこ」はきなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。「もっちゅりんみたらし」はみたらしフィリングが楽しめます。「もっちゅりんいちご」は生地にイチゴフィリングを詰め、イチゴシュガーをトッピング。

価格は「もっちゅりんきなこ」が220円（以下、税込み）、「もっちゅりんみたらし」が231円、「もっちゅりんいちご」が242円です。

※公式サイトによると「台風（6号）接近にともない、休店または時短営業となる場合がございます。休店となる場合、ネットオーダーの予約はキャンセルとさせていただきます」と注意書きされています。