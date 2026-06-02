台風6号は近畿へ明日3日の明け方〜朝に最接近する見込みです。前線や台風の影響で今夜〜明日3日明け方にかけての暗い時間帯を中心に雨が強まり、沿岸部を中心に大荒れの天気となるでしょう。奈良県と和歌山県では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。こまめに情報を確認し、明るいうちの避難を心がけてください。

今夜〜明日3日明け方は非常に激しい雨や猛烈な雨も 奈良・和歌山で線状降水帯発生の恐れ

台風6号は15時現在、種子島の西を北東に進んでいます。明日3日の明け方〜朝に近畿地方にかなり接近する見通しです。

15時の雨雲レーダーでは、台風の東側と北側に発達した雨雲が見られます。このあと台風が近づくとともに、近畿地方にこうした発達した雨雲がかかってくるでしょう。今夜から明日3日の明け方にかけては、局地的に非常に激しい雨(1時間に50ミリ以上)や猛烈な雨(1時間に80ミリ以上)が降り、総雨量は近畿南部を中心にかなり多くなる見込みです。



奈良県と和歌山県では、今夜遅くから明日3日の明け方にかけては、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。暗くなってからの避難は危険です。明るいうちの避難を心がけましょう。

大阪府でも暴風・波浪警報が発表される可能性

雨に加えて、暴風や高波にも警戒が必要です。

16時現在、兵庫県南部と和歌山県では、広い範囲に暴風警報が発表され、一部の地域に波浪警報が発表されています。2日夜から3日明け方にかけては、太平洋側の沿岸部を中心に暴風が吹き荒れ、海上では大しけやしけとなるでしょう。大阪府でも暴風や波浪警報が発表される可能性が高くなっています。



〇風の予想

2日、3日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

近畿北部 陸上 12メートル(25メートル)、海上 15メートル(25メートル)

近畿中部 陸上 20メートル(35メートル)、海上 25メートル(35メートル)

近畿南部 陸上 20メートル(35メートル)、海上 25メートル(35メートル)

夜間が風のピークとなるため、就寝前に家の周りの飛ばされやすいものは中へ入れておくなどしてください。



〇波の予想

2日に予想される波の高さ

近畿北部 2メートル

近畿中部 4メートル うねりを伴う

近畿南部 6メートル うねりを伴う

3日に予想される波の高さ

近畿北部 2.5メートル

近畿中部 5メートル うねりを伴う

近畿南部 8メートル うねりを伴う

海岸付近には近づかないようにしてください。

明日3日の日中は天気回復 引き続き、強風や高波に注意

台風の西側には雨雲が少ないため、台風が過ぎると雨がやんで天気は西から回復するでしょう。明日3日の朝まで雨の残る所がありますが、昼ごろからは大阪市や神戸市、和歌山市などで日差しが届く見込みです。

ただ、吹き返しの北よりの風が強めに吹き、海への影響も残るでしょう。天気が回復しても、強風・高波に注意してください。