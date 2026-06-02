【Sound Blaster AE-X】 6月上旬 発売予定 価格：オープン クリエイティブストア価格：29,800円

クリエイティブメディアは、サウンドカード「Sound Blaster AE-X」を6月上旬に発売する。価格はオープンで、クリエイティブストア価格は29,800円。

本製品はハイレゾ再生に対応したPCI-eサウンドカード「Sound Blaster AE」シリーズの最新モデル。新たなフラッグシップモデルとして発売されるもので、ESS製 SABRE DAC「ES9039Q2M」を搭載し、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生や130dB SNR、THD+N 0.0001%の高音質性能を実現する。

各種オーディオ入出力を搭載するほか、オーディオ コントロール アプリ「Creative Nexus」の新機能である10ポイント パラメトリックEQも利用可能な仕様になっている。

直販オンラインストアのクリエイティブストアでは、歴代のPCI-e Sound Blasterユーザー向けの「Sound Blaster AE-X 10% OFF優待アップグレード キャンペーン」を実施する。対象製品のユーザーは「Sound Blaster AE-X」を10%オフの26,820円で購入できる。