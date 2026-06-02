aespa・ジゼル「実はK-POPに興味なかった」 “大学合格→アイドルの道”へ、SHIHOが行動力を絶賛
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、ジゼルのK-POPアイドルとしてデビューするまでの意外な裏話を明かした。
【動画】「実はK-POPに興味なかった」aespa・ジゼルの“大学合格→アイドルの道”への真実
SHIHOは、動画で「いつ自分で夢を決めたの？」とジゼルに質問。これにジゼルは、もともとは俳優志望で「実はK-POPにはあまり興味がありませんでした」といい、音楽は好きだったものの、ステージに立つ恐怖心があったという。
しかし、K-POPブームをきっかけにアイドルを目指すようになり、18歳からダンスを習い始めた。高校卒業時には、両親のために大学受験をして見事合格。だが、両親には合格を報告したうえで「大学には行きません」と伝え、オーディションを受ける日々を選んだと語った。
このエピソードに、SHIHOは「子どもかな〜と思っていた。でも、大人だよね。しっかりしてる！」と、ジゼルの芯の強さと行動力に絶賛していた。
【動画】「実はK-POPに興味なかった」aespa・ジゼルの“大学合格→アイドルの道”への真実
SHIHOは、動画で「いつ自分で夢を決めたの？」とジゼルに質問。これにジゼルは、もともとは俳優志望で「実はK-POPにはあまり興味がありませんでした」といい、音楽は好きだったものの、ステージに立つ恐怖心があったという。
このエピソードに、SHIHOは「子どもかな〜と思っていた。でも、大人だよね。しっかりしてる！」と、ジゼルの芯の強さと行動力に絶賛していた。