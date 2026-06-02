【ニューヨーク＝木瀬武】最新のＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」などを手がける米新興企業のアンソロピックは１日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。

早ければ今秋にも上場する見通しだ。上場時の時価総額が１兆ドル（約１６０兆円）を超える巨額のＩＰＯになる可能性がある。

ＩＰＯの手続きに必要な届け出書の草案を同日付でＳＥＣに提出した。財務情報や売り出す株数、価格などは現時点で開示しておらず、ＳＥＣの審査終了後に明らかにする。

アンソロピックは声明で「我々はＳＥＣの審査完了後に上場の選択肢を得る。（上場の時期などは）市場環境やその他の要因次第となる」と説明した。

アンソロピックは投資家による企業評価額が５月時点で９６５０億ドル（約１５０兆円）に達した。ライバルの米オープンＡＩの８５２０億ドル（３月時点）を抜き、未上場のＡＩ新興企業では世界最高の評価とされる。法人向けを中心に事業を急拡大しており、オープンＡＩに対し、稼ぐ力で優位にある。

オープンＡＩも近く申請へ

米メディアによると、オープンＡＩも近くＩＰＯを申請する見込みで、６月上場予定のイーロン・マスク氏が率いる宇宙企業スペースＸと並んで時価総額で１兆ドルを上回る史上最大規模の上場が続く見通しだ。各社ともＡＩモデルの開発やインフラ整備に巨額資金が必要で、上場で資金を柔軟に調達できるようにする。

米ウェドブッシュ証券のダニエル・アイブス氏は「アンソロピックとオープンＡＩはＡＩの覇権を巡って激しく争っており、ＩＰＯは資金力と成長戦略を大きく後押しすることになる」と指摘する。

一方、上場で短期的な利益を求める投資家の圧力が強まり、ＡＩの安全性に対する取り組みが後手に回る懸念もある。