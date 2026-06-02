夏の「ダサいおじさん」を脱却。中年男性がユニクロ・GU・ZARAで絶対買うべきアイテム5選
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆大人の男性にこそ手にしてほしいマストバイアイテム
今回は2026年夏、30代から50代の大人男性にこそ手にしてほしいマストバイアイテムを5点紹介します家族や友人、恋人、職場の同僚など、周りから好印象を獲得したい男性に向けて、「買わなきゃ損」と言えるレベルの一軍アイテムだけを厳選しました。
デザイン・素材・シルエットだけでなく、サイズ選びやスタイリングまで踏み込んで解説するので、ぜひ今後の買い物の参考にしてみてください。
今回紹介するのは下記の5アイテムです。
・ユニクロ&JWA：ドライカノコポロシャツ 2990円
・ユニクロ：プレミアムリネンシャツ／ストライプ 3990円
・ユニクロU：タックワイドパンツ 2990円
・GU：クロッグシューズ 2990円
・ZARA：AARON LEVINE × ZARA 編み込みレザーベルト 8590円
◆▼ユニクロ&JWA：ドライカノコポロシャツ
まず紹介するのは、ユニクロ&JWAの「ドライカノコポロシャツ」。大人ポロシャツのナンバーワンです。
ユニクロが得意とするベーシックなドライカノコポロに、JWアンダーソンらしい今っぽいエッセンスを加えたコラボアイテム。インラインのドライカノコポロはベーシックとして完成された名作ですが、シルエットがベーシックすぎて逆に使いづらいという欠点がありました。
このJWコラボ版は、その唯一の弱点であるシルエットだけを現代的に作り替えた一着です。素材は変わらずカノコ生地。表面に細かい凹凸があるニット組織で、肌との接地面積が減ることでベタつきにくく、夏でも快適に着用できます。さらにドライ機能が加わっているため、汗をかいても素早く乾きます。
◆今のトレンドど真ん中のバランス
デザインはインラインとほぼ同じで、ワイドに広がった襟、2つボタン、JWAのワンポイント刺繍と細部の刻印が差別化のポイントです。最大の違いはシルエット。袖は肘にかかるほどの長さで袖幅にもゆとりがあり、身幅はゆったり。それでいて丈はコンパクトにまとめられています。
リラックスしているのに丈はすっきりという、まさに今のトレンドど真ん中のバランス。着るだけで今っぽく見え、お腹周りや体型の崩れも自然にカバーできるため、おじさん世代と完璧に相性が合います。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラック一択。少し綺麗めにも着こなせるので、「Tシャツではカジュアルすぎる」と感じる方に最適です。Tシャツより一段上品に振りたい大人の男性にオススメです。
◆▼ユニクロ：プレミアムリネンシャツ／ストライプ
次に紹介するのは、ユニクロの「プレミアムリネンシャツ／ストライプ」。大人の夏シャツのナンバーワンです。ユニクロが誇るロングセラー商品ですが、今年は特にストライプバージョンを推します。
リネンはそもそも夏の高級素材の代名詞と呼ばれる素材ですが、ユニクロのプレミアムリネンはその中でも頭ひとつ抜けたクオリティ。4000円以下で買えるリネンとしては、この価格帯では考えられないほどの素材感です。そして、このストライプ柄が大人世代と抜群に相性が良く、無地よりも一段こなれた表情を作ってくれます。
リネン100%で通気性は抜群。さらに「シワを気にせず着られる」のが最大の魅力で、シワが入っても逆にカジュアルな抜け感として日常に馴染んでくれます。長袖で襟付きという作りは、年齢に合った大人っぽさを担保しつつ、襟元の縦ラインでスタイルアップ効果まで生み出します。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆大人の男性にこそ手にしてほしいマストバイアイテム
今回は2026年夏、30代から50代の大人男性にこそ手にしてほしいマストバイアイテムを5点紹介します家族や友人、恋人、職場の同僚など、周りから好印象を獲得したい男性に向けて、「買わなきゃ損」と言えるレベルの一軍アイテムだけを厳選しました。
今回紹介するのは下記の5アイテムです。
・ユニクロ&JWA：ドライカノコポロシャツ 2990円
・ユニクロ：プレミアムリネンシャツ／ストライプ 3990円
・ユニクロU：タックワイドパンツ 2990円
・GU：クロッグシューズ 2990円
・ZARA：AARON LEVINE × ZARA 編み込みレザーベルト 8590円
◆▼ユニクロ&JWA：ドライカノコポロシャツ
まず紹介するのは、ユニクロ&JWAの「ドライカノコポロシャツ」。大人ポロシャツのナンバーワンです。
ユニクロが得意とするベーシックなドライカノコポロに、JWアンダーソンらしい今っぽいエッセンスを加えたコラボアイテム。インラインのドライカノコポロはベーシックとして完成された名作ですが、シルエットがベーシックすぎて逆に使いづらいという欠点がありました。
このJWコラボ版は、その唯一の弱点であるシルエットだけを現代的に作り替えた一着です。素材は変わらずカノコ生地。表面に細かい凹凸があるニット組織で、肌との接地面積が減ることでベタつきにくく、夏でも快適に着用できます。さらにドライ機能が加わっているため、汗をかいても素早く乾きます。
◆今のトレンドど真ん中のバランス
デザインはインラインとほぼ同じで、ワイドに広がった襟、2つボタン、JWAのワンポイント刺繍と細部の刻印が差別化のポイントです。最大の違いはシルエット。袖は肘にかかるほどの長さで袖幅にもゆとりがあり、身幅はゆったり。それでいて丈はコンパクトにまとめられています。
リラックスしているのに丈はすっきりという、まさに今のトレンドど真ん中のバランス。着るだけで今っぽく見え、お腹周りや体型の崩れも自然にカバーできるため、おじさん世代と完璧に相性が合います。
サイズはワンサイズアップ推奨。カラーはブラック一択。少し綺麗めにも着こなせるので、「Tシャツではカジュアルすぎる」と感じる方に最適です。Tシャツより一段上品に振りたい大人の男性にオススメです。
◆▼ユニクロ：プレミアムリネンシャツ／ストライプ
次に紹介するのは、ユニクロの「プレミアムリネンシャツ／ストライプ」。大人の夏シャツのナンバーワンです。ユニクロが誇るロングセラー商品ですが、今年は特にストライプバージョンを推します。
リネンはそもそも夏の高級素材の代名詞と呼ばれる素材ですが、ユニクロのプレミアムリネンはその中でも頭ひとつ抜けたクオリティ。4000円以下で買えるリネンとしては、この価格帯では考えられないほどの素材感です。そして、このストライプ柄が大人世代と抜群に相性が良く、無地よりも一段こなれた表情を作ってくれます。
リネン100%で通気性は抜群。さらに「シワを気にせず着られる」のが最大の魅力で、シワが入っても逆にカジュアルな抜け感として日常に馴染んでくれます。長袖で襟付きという作りは、年齢に合った大人っぽさを担保しつつ、襟元の縦ラインでスタイルアップ効果まで生み出します。