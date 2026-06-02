『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、一瞬で内定をつかむ就活生のグループディスカッションでの振る舞いについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「仕切れた＝評価された」は大きな勘違い

グループディスカッション（GD）を終えた後、「今日はうまく仕切れた」と手応えを感じたのに落ちていた。そんな経験をした就活生は少なくないです。

GDは目立った方が有利だという思い込みが就活生の間に広まっていますが、これはかなり危険な認識です。むしろ「目立とうとして評価を落とす」パターンは、面接官からすると頻繁に見かける光景だったりします。

なぜ目立つ人が評価されないのか。その構造を理解しておくと、GD対策の方向性がガラッと変わります。

評価者が見ているのは「発言量」じゃない

就活生がGDで目立とうとするとき、多くの場合「たくさん発言する」「積極的に仕切る」という方向に走ります。

ただ、評価者が見ているのは発言の量ではなく、質とチームへの貢献度です。どれだけ多く発言していても、議論の流れを無視した的外れな意見を連発していたり、他のメンバーの発言を遮って自分の意見を押し通そうとしていたりすると、評価はむしろ下がります。

面接官は就活生一人ひとりを見ているわけではなく、グループ全体のダイナミクスを観察しています。その中で「この人がいることで議論が良くなっているか、それとも悪くなっているか」を冷静に見ているんですよね。目立っている人が必ずしも議論に貢献しているとは限らないというのが、評価者側のリアルな視点です。

「仕切り役」が陥りやすい落とし穴

GDでファシリテーターを買って出る就活生はかなり多いですが、これも諸刃の剣です。

うまくいけば高評価につながりますが、多くの場合「仕切ること」自体が目的になってしまって、議論の中身が疎かになるケースがあります。時間管理や発言を促すことに意識が向きすぎて、肝心の論点に対して自分の意見をほとんど出せていない。そういう就活生を評価者はかなり冷静に見ています。

また、強引に議論をまとめようとして、少数意見を切り捨てる形で結論に持っていく人も評価されにくいです。表面上はスムーズに進んでいるように見えても、チームの総意として納得感のある結論が出ていなければ、それは良いファシリテーションとは言えないからです。

本当に評価される人の動き方

では、GDで評価される人はどう動いているのか。一言で言うと、「議論全体の質を上げることに貢献している人」です。

具体的には、他のメンバーの発言をきちんと受け止めて、それを議論に活かす形でつなげられる人。話が脱線しそうなときに自然と軌道修正できる人。発言が少ないメンバーに「◯◯さんはどう思いますか？」と振れる人。こういった動きは派手ではないですが、評価者の目にはしっかり映っています。

GDで目立とうとするのではなく、「自分がいることでこのグループの議論が良くなっているか」という視点を持って臨んでみてください。その意識一つで、評価者から見たあなたの印象はかなり変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）