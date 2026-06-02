この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【タレントママ会】光上せあらさん、加藤夏希さん、小林礼奈さん、はあちゅうさん」を公開した。動画では、光上やはあちゅうらママタレントが夫への不満を打ち明けるなか、HISAKOさんが「男性には無理」とバッサリ切り捨てるなど、赤裸々な子育てトークが繰り広げられた。

動画はママタレント4人とHISAKOさんによる「ママ会」としてスタート。「夫に子どもを預けても、ただ抱いているだけで退屈させない工夫がない」と嘆く光上に対し、HISAKOさんは「男女で違うからどう頑張っても男性にはできない」と一蹴した。

また、はあちゅうが夫との育児について語る場面では、HISAKOさんが「長男、次男だと思わなあきません」と独自の視点で助言。さらに夫婦間の家事分担についてHISAKOさんは「うちは完璧」と語り、現在の夫が洗濯部長を務めていることを明かした。「袖が入ったまま干してあっても文句は言わない」と、相手のやり方を尊重し、自分の価値観を押し付けないことが夫婦円満の秘訣だと語った。

動画の後半では、HISAKOさん自身の過去にも言及。前の夫との間に生まれた4人の子どもとは「離婚したその日から一度も会えていない」という壮絶な事実を打ち明けつつも、「ずっと彼らの幸せを祈り続けよう」と前を向く強さを見せた。

最後には「シングルマザーってモテるんです」と離婚経験のある小林らにも明るいエールを送ったHISAKOさん。ママタレントたちの等身大の悩みと、12人の子どもを育てるHISAKOさんの圧倒的な包容力が交差する、笑いと涙の絶えない対談となった。

YouTubeの動画内容

00:00

ママタレント4人との公開Web相談がスタート
01:28

光上せあらの悩み「夫は子どもを見てるだけ」
07:44

夫婦の家事分担と価値観の押し付け合いについて
16:36

HISAKOが語る離れて暮らす4人の子どもへの思い
25:08

シングルマザーは強い！ママたちへの温かいエール

関連記事

癇癪を起こす2歳児に正論は「余計火に油」親がやってはいけないNG行動

癇癪を起こす2歳児に正論は「余計火に油」親がやってはいけないNG行動

 助産師HISAKOがぶっちゃけるSNS育児の裏側「メンタル大丈夫かな？」1日中抱っこでいい意外な理由

助産師HISAKOがぶっちゃけるSNS育児の裏側「メンタル大丈夫かな？」1日中抱っこでいい意外な理由

 意外と知らない？助産師が教える「おむつ替え」の基本と足首を持ち上げるNG行動

意外と知らない？助産師が教える「おむつ替え」の基本と足首を持ち上げるNG行動
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 61.60万人 3289 本の動画
『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！ YouTube登録者数61万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube