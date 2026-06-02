◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年覇者ジャンタルマンタルが不在で、今年は混戦ムードが漂うが、Ｇ１馬が１０年連続連対中。栗東・山下優記者が復活を目指す３歳マイル王パンジャタワーを「見た」。

１００％の力で、再びマイル王へ。担当助手のＳＮＳアカウントから「おぱんち」と呼ばれ、ファンに愛される２５年ＮＨＫマイルＣ覇者パンジャタワー。その後はスプリント路線にかじを切り、前走の高松宮記念では４着だったが、決して万全の状態ではなかった。

サウジ遠征明けで、トレセンに帰厩して１０日での競馬。もちろん予定していたローテーションであり、悪い状態ではなかったが、最後のひと伸びを欠いた。担当の五十嵐助手は「今回は日数をかけて、心身をケアしながら、マイルに対応できるようにやっています」とうなずく。先月３日に初時計を出すと、ここまで９本の追い切りを消化。体もはち切れそうなくらい、実が詰まっている。

父がスプリンターだけに、今はマイルが長い可能性はある。そのため、追い切り日以外は極力ゆっくりと走らせ、馬が力まないように調整している。「心身のバランスも取れた状態で、不安はないです」と同助手。１週前追い切りこそ、やや行きたがる場面もあったが、コンビを組む松山騎手が乗っての併せ馬で気持ちが入っていた。あのひと追いがいいガス抜きになりそうだ。

海外遠征２戦でも、ともに掲示板を確保したように、メンタル面も強い。「どっしりしてきましたし、顔つきもキリッとして大人になってきた。いい成長を見せてくれています」という言葉に、デビューの前から“橋口厩舎番”として、おぱんちを見てきた私も完全に同意している。

鞍上は３１日にロブチェンでダービージョッキーに輝いた。五十嵐助手も「僕もパートナーとしてやってきているし、うれしいですね。松山騎手はマイルをこなせると自信を持ってくれています」と笑みを浮かべた。「ロブ」の次は「おぱんち」。今一番勢いに乗る男が、相棒を２年連続マイルＧ１制覇に導く。（山下 優）

◆２５年の安田記念 ２番人気ジャンタルマンタルが香港マイル１３着から半年ぶりの復帰戦で勝利。道中折り合いを欠きながら、２着ガイアフォースに１馬身半差をつける完勝で、３年連続マイルＧ１制覇。４年連続参戦で１番人気に支持されたソウルラッシュは３着に終わり、世代交代を告げる一戦となった。ジャンタルマンタルは１１月のマイルＣＳも勝利し、牡馬が出走できる国内の芝マイルＧ１（朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ、安田記念、マイルＣＳ）を完全制覇。史上初の偉業となった。