俳優の小池徹平が５月３１日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。愛妻家ぶりが反響を呼んでいる。

小池は２０１８年１１月に女優の永夏子（はる・なつこ）と結婚。１９年９月に長男、２１年に次男が誕生し、２児の父として「パパの顔」が話題になっている。

番組内で「超愛妻家パパ」と紹介された小池。小池をよく知る親友は「徹平と奥さんはたまに見てて恥ずかしくなるくらい仲良い。徹平もなっちゃん（妻）も本当にすごいのが、『ありがとう』と『ごめんね』をサラっと言える。なっちゃんはお家でお仕事をして、ご飯の準備してくれてて、（小池が）『全部やらせちゃっててごめんね。今日もおいしい、ありがとう』って言う」と話し「あの夫婦可愛い」とも明かした。

これに対し小池は「恥ずかしいでしょこんなん」と笑顔をみせ「妻には本当に感謝していて。こういうお仕事してるから不規則な時もあるじゃないですか。やっぱ１人で２人を見なきゃいけないワンオペ状態なわけだし、自分も全力で子どもたちと向き合ってるからこそ、すごく大変さがわかるから。常日頃絶対に（ありがとうと）思っている」と語り、「すごい感謝ですね。奥さんなしでは今の子供たちに１００％育ってない」と断言。

小池の言葉を受け、ＭＣの山崎育三郎は「こんなパパいたらさ、めちゃくちゃハードル上がるよ、世の中のパパ。『えっ！やばい！』ってみんな思ってる。全国のママたちが横目で旦那さん見てる。『聞いた！？今これあなた！』って」と反応。小池は「ってことは逆に、全国のパパを敵に回したって言い方できますね」と笑った。