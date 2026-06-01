【明日で終了！】Amazonスマイルセールで駆け込み買い！ベッド読書が捗るサイドテーブル特集
お得なアイテムが目白押しの「Amazonスマイルセール」も、残すところ明日6月2日（火）23:59までとなりました！みなさん、買い忘れはありませんか？
Holdm サイドテーブル キャスター付き
「せっかくのセールだし、何か生活が豊かになるものを買いたい…」と思っている読書家のみなさん、大正解のアイテムがあります。それが、ベッドでの読書をサポートしてくれるサイドテーブルです。
手が疲れない絶妙なポジションに本を置けたり、お気に入りのコーヒーを傍らに置けたりと、一度使うと手放せない便利アイテム。セール終了直前でも間に合う、おすすめモデルをご紹介します！
■サイドテーブル HST-180 ナチュラル/ブラック
価格：2,706円(17％OFF！)
サイドテーブル HST-180 ナチュラル/ブラック
■テーブル SAIJI サイドテーブル
価格：8,499円(11％OFF！)
テーブル SAIJI サイドテーブル
■【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サイドテーブル
価格：3,230円(5％OFF！)
【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サイドテーブル
■Holdm サイドテーブル キャスター付き
価格：2,544円(15％OFF！)
Holdm サイドテーブル キャスター付き
■サイドテーブル 昇降式
価格：3,120円(15％OFF！)
サイドテーブル 昇降式
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。
Holdm サイドテーブル キャスター付き
「せっかくのセールだし、何か生活が豊かになるものを買いたい…」と思っている読書家のみなさん、大正解のアイテムがあります。それが、ベッドでの読書をサポートしてくれるサイドテーブルです。
手が疲れない絶妙なポジションに本を置けたり、お気に入りのコーヒーを傍らに置けたりと、一度使うと手放せない便利アイテム。セール終了直前でも間に合う、おすすめモデルをご紹介します！
価格：2,706円(17％OFF！)
サイドテーブル HST-180 ナチュラル/ブラック
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価格：8,499円(11％OFF！)
テーブル SAIJI サイドテーブル
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■Holdm サイドテーブル キャスター付き
価格：2,544円(15％OFF！)
Holdm サイドテーブル キャスター付き
■サイドテーブル 昇降式
価格：3,120円(15％OFF！)
サイドテーブル 昇降式
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。