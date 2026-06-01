　お得なアイテムが目白押しの「Amazonスマイルセール」も、残すところ明日6月2日（火）23:59までとなりました！みなさん、買い忘れはありませんか？

Holdm サイドテーブル キャスター付き

「せっかくのセールだし、何か生活が豊かになるものを買いたい…」と思っている読書家のみなさん、大正解のアイテムがあります。それが、ベッドでの読書をサポートしてくれるサイドテーブルです。

　手が疲れない絶妙なポジションに本を置けたり、お気に入りのコーヒーを傍らに置けたりと、一度使うと手放せない便利アイテム。セール終了直前でも間に合う、おすすめモデルをご紹介します！

■サイドテーブル HST-180 ナチュラル/ブラック

価格：2,706円(17％OFF！)

サイドテーブル HST-180


サイドテーブル HST-180 ナチュラル/ブラック

■テーブル SAIJI サイドテーブル

価格：8,499円(11％OFF！)

テーブル SAIJI


テーブル SAIJI サイドテーブル

■【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サイドテーブル

価格：3,230円(5％OFF！)

Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ


【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サイドテーブル

■Holdm サイドテーブル キャスター付き

価格：2,544円(15％OFF！)

Holdm サイドテーブル キャスター付き


Holdm サイドテーブル キャスター付き

■サイドテーブル 昇降式

価格：3,120円(15％OFF！)

サイドテーブル 昇降式


サイドテーブル 昇降式

※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。