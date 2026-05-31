アイスランド戦は無得点の久保建英を覚醒させる”パーツ”は…【日本代表】
2026年５月31日、日本代表がアイスランド代表との壮行試合に臨んだ。注目のひとりは25年11月18日以来のスタメン出場となった久保建英。３-４-２-１システムの右シャドーを任されたレフティは２分のドリブル突破こそ失敗したが、７分には中村敬斗への絶妙なパスで好機を演出した。
ただ、それ以降はアイスランドの手堅い守備に手を焼く。左シャドーの伊東純也パス交換で絡むシーンがありながらもフィニッシュに至らず、35分のミドルシュートもコースが甘かった。
37分に個人技からの左足クロスで得点機を創出し、また79分に細かいボールタッチからシュートまで持ち込んだとはいえ、83分に交代するまで全体的に物足りない出来だった。日本代表に合流して数日なので、疲労も考えると仕方ない部分はある。
それでも──。期待値が高い分、どうしてもハイパフォーマンスを求めてしまう。久保がゴールに絡まないと、日本のワールドカップ制覇は見えてこない。
この日は不在だった鎌田大地が久保を覚醒させるパーツになるか。ふたりの呼吸は過去の代表戦を見る限り、唯一無二。彼らが揃ってピッチに立つだろうオランダ戦が楽しみだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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ただ、それ以降はアイスランドの手堅い守備に手を焼く。左シャドーの伊東純也パス交換で絡むシーンがありながらもフィニッシュに至らず、35分のミドルシュートもコースが甘かった。
37分に個人技からの左足クロスで得点機を創出し、また79分に細かいボールタッチからシュートまで持ち込んだとはいえ、83分に交代するまで全体的に物足りない出来だった。日本代表に合流して数日なので、疲労も考えると仕方ない部分はある。
それでも──。期待値が高い分、どうしてもハイパフォーマンスを求めてしまう。久保がゴールに絡まないと、日本のワールドカップ制覇は見えてこない。
この日は不在だった鎌田大地が久保を覚醒させるパーツになるか。ふたりの呼吸は過去の代表戦を見る限り、唯一無二。彼らが揃ってピッチに立つだろうオランダ戦が楽しみだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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