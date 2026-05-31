藤井萩花、事務所所属を発表 サイトでは肩書きにタレント、モデル
元E-girlsの藤井萩花（31）が、芸能事務所「服部プロ」に所属することが30日、同事務所のインスタグラムで発表された。
【写真】待ってました！近影とともに事務所所属が発表された藤井萩花
投稿では「藤井萩花 服部プロに所属いたしました」と2枚の写真とともに伝えた。事務所のサイトでは肩書きとしてタレント、モデルと記載されている。
藤井は、2010年4月、ガールズユニット・Flowerを結成。11年、シングル「Still」でデビュー。同年よりE-girlsとしても活動。13年7月より、ファッション誌『JJ』（光文社）の専属モデルを務めた。16年、妹・藤井夏恋（Happiness）とのユニット・ShuuKaRenとしての活動をスタート。17年6月、E-girlsからの卒業を発表、同年12月31日に芸能界引退を報告した。21年1月に多国籍バンド・ALIのボーカル・LEOとの結婚を発表し、22年4月26日に双子の男児が誕生。25年10月に、6月に離婚したことを報告した。
【写真】待ってました！近影とともに事務所所属が発表された藤井萩花
投稿では「藤井萩花 服部プロに所属いたしました」と2枚の写真とともに伝えた。事務所のサイトでは肩書きとしてタレント、モデルと記載されている。
藤井は、2010年4月、ガールズユニット・Flowerを結成。11年、シングル「Still」でデビュー。同年よりE-girlsとしても活動。13年7月より、ファッション誌『JJ』（光文社）の専属モデルを務めた。16年、妹・藤井夏恋（Happiness）とのユニット・ShuuKaRenとしての活動をスタート。17年6月、E-girlsからの卒業を発表、同年12月31日に芸能界引退を報告した。21年1月に多国籍バンド・ALIのボーカル・LEOとの結婚を発表し、22年4月26日に双子の男児が誕生。25年10月に、6月に離婚したことを報告した。