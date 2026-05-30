今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (5/25～5/29 発表分)
5月25日～29日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<8967> 日本ロジ 東Ｒ 26/ 7 5461 6549 19.9 5/27
<6034> ＭＲＴ 東Ｇ 26/12 173 200 15.6 5/26
<6062> チャームケア 東Ｐ 26/ 6 4615 5330 15.5 5/25
<2593> 伊藤園 東Ｐ 26/ 4 21000 23200 10.5 5/28
<3282> コンフォリア 東Ｒ 26/ 7 5142 5260 2.3 5/25
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<8967> 日本ロジ 東Ｒ 26/ 7 5461 6549 19.9 5/27
<6034> ＭＲＴ 東Ｇ 26/12 173 200 15.6 5/26
<6062> チャームケア 東Ｐ 26/ 6 4615 5330 15.5 5/25
<2593> 伊藤園 東Ｐ 26/ 4 21000 23200 10.5 5/28
<3282> コンフォリア 東Ｒ 26/ 7 5142 5260 2.3 5/25
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース