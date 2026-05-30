　5月25日～29日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<8967> 日本ロジ　　　東Ｒ　 26/ 7　　 5461　　 6549　　19.9　 5/27
<6034> ＭＲＴ　　　　東Ｇ　 26/12　　　173　　　200　　15.6　 5/26
<6062> チャームケア　東Ｐ　 26/ 6　　 4615　　 5330　　15.5　 5/25
<2593> 伊藤園　　　　東Ｐ　 26/ 4　　21000　　23200　　10.5　 5/28
<3282> コンフォリア　東Ｒ　 26/ 7　　 5142　　 5260　　 2.3　 5/25

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

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