　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円安の6万6390円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては60.50円高。出来高は4980枚となっている。

　TOPIX先物期近は3951ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.17ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66390　　　　　 -80　　　　4980
日経225mini 　　　　　　 66395　　　　　 -60　　　 90067
TOPIX先物 　　　　　　　　3951　　　　　 -11　　　 12541
JPX日経400先物　　　　　 35970　　　　　-105　　　　 230
グロース指数先物　　　　　 811　　　　　　-3　　　　 628
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース