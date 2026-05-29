29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比80円安の6万6390円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては60.50円高。出来高は4980枚となっている。



TOPIX先物期近は3951ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.17ポイント安で推移。



○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 66390 -80 4980

日経225mini 66395 -60 90067

TOPIX先物 3951 -11 12541

JPX日経400先物 35970 -105 230

グロース指数先物 811 -3 628

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース