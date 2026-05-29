凪良ゆうによるヒット小説を、映画「余命10年」(2022年)、「正体」(2024年)の藤井道人監督が映像化する2026年10月公開予定の映画「汝、星のごとく」。愛し合いながらも運命に翻弄される2人の15年にわたる切ないラブストーリーは、最旬俳優とも言える横浜流星と広瀬すずの共演であることも含め、早くも期待が高まっている。

主人公・青埜櫂を演じる横浜は、昨年、主演を務めた大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」や、驚異的なメガヒットを記録した吉沢亮との共演作「国宝」などで、俳優としての快進撃を見せたことも記憶に新しい。「汝、星のごとく」と同じく凪良の小説を映像化した映画「流浪の月」では、助演ながらも、外見も内面も変貌を遂げるキャラクターに挑戦し、殻を破った鮮烈な演技で魅せた。役への理解度や芝居へのストイックな姿勢など、表現への探究心を評されることも多い俳優だ。

そんな横浜がボクサー役に挑み、ボクシングのプロテストを受験してC級ライセンスに合格するなど、まさにものづくりへの熱とストイックさを感じさせた作品が、日本映画専門チャンネルで6月10日(水)ほかに放送される2023年公開の映画「春に散る」だ。

佐藤浩市が、横浜流星演じる若きボクサーをチャンピオンに導く指導者を熱演

かつてボクサーとしてアメリカに渡ったものの、夢半ばで引退した広岡仁一(佐藤浩市)。その後はアメリカでホテル経営を行って成功を収めていたが、40年ぶりに帰国することに。日本に着いて間もなく、かつて所属したジムを訪れ、亡き父からジムの会長の座を継いだという旧友の令子(山口智子)と再会。やがて、昔ともにボクシングをしていたが、今はすっかり落ちぶれてしまったという2人の仲間にも会いに行く。そんな折、ひょんなことから出会った黒木翔吾(横浜)という青年が、広岡を訪ねてくる。翔吾は不公平な判定負けに怒り、一度はボクシングをやめたのだが、広岡のパンチに感銘を受け、彼に指導をしてほしいと懇願。やがて翔吾の熱意を受け入れた広岡は、彼をチャンピオンにすることに情熱を燃やし始める。そんな2人の姿は、夢を諦めたことのある周囲の人たちにも影響を与えていくのだった...。

■圧巻のボクシングシーンにも釘付け...佐藤浩市と横浜流星がそれぞれの熱演で魅せる

ノンフィクション作家・沢木耕太郎の同名小説を、佐藤と横浜のW主演で映像化した同作。監督は映画「ラーゲリより愛を込めて」(2022年)などで知られる瀬々敬久が務めた。

アメリカから日本に帰国し、翔吾の指導を引き受けることになる広岡を、佐藤は白髪に渋さを纏って演じている。かつて自身もボクサーだった広岡は、経営者として成功し、財を成してもなおボクシングへの不完全燃焼な気持ちが残っていたのだろう。彼は翔吾のまっすぐな想いに動かされ、今度は指導者という形で再びボクシングに熱を燃やしていく。佐藤は言わずもがなの名演で、その過程や広岡の心情の機微をスクリーンに映し出した。翔吾を見守る広岡の目は温かく、いつしか2人の間には師弟を超えて親子のような絆が芽生えているように思う。時に厳しく時に寄り添いながら、翔吾をチャンピオンにするために奮闘する広岡を演じた、佐藤の熱演に胸を打たれる。

横浜が演じるのは、広岡のもとでチャンピオンを目指す若きボクサー・翔吾。彼の出演作を観るたびに、瞳の演技が印象的だと感じることも多いのだが、同作も例外ではない。映画の冒頭での翔吾は、空虚な目で抜け殻のよう。それは理不尽な判定負けを受け入れられずにボクシングをやめ、目標を失っていたゆえになのだが、そんな時に出会った広岡にパンチをくらわされて失神し、感激。後日、広岡のもとを訪れた時には、瞳に宿した温度がガラリと変わっており、もう一度ボクシングで夢を掴みたいという熱い想いを感じさせる。

試合の際のギラリと鋭い目つきや、母親を守ろうと怒りをあらわにする場面での血走った目、広岡に向けるまなざしが次第に信頼に満ちていくさま...横浜の瞳は、その時々の翔吾の感情をしっかりと表現している。

広岡の姪で、広岡と翔吾と共同生活を送る佳菜子を橋本環奈が好演。佳菜子は1人で父の介護をしながら貧しい暮らしを送っていたが、そんな父も息を引き取り、これまでは縁遠かった広岡のもとへ。そんな家庭環境もあってか、どこか陰を感じる儚い雰囲気を持ち合わせた役どころ。橋本は明るく華やかなパブリックイメージを覆す、新境地の演技を見せている。

また、横浜と同じボクサー役では、窪田正孝や坂東龍汰といった顔ぶれも。窪田は世界タイトル戦で翔吾と戦うチャンピオン・中西利男を飄々と演じた。俳優たちが練習を重ねて挑んだ、魂を燃やし尽くすかのような圧巻のボクシングシーンも見どころだ。

佐藤と横浜、2世代の演技派俳優が紡ぐボクシングを巡るヒューマンドラマ。2人の共闘の行く末をその目で見届けてほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

春に散る

放送日時：2026年6月10日(水)21:20〜、6月24日(水)0:50〜ほか

チャンネル：日本映画専門チャンネル(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：佐藤浩市 横浜流星 橋本環奈 片岡鶴太郎 哀川翔 窪田正孝 山口智子

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