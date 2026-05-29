スパーズがGAME6勝利で最終戦へ…ウェンバンヤマ28得点、控えハーパー18得点

5月29日（現地時間28日）、『NBAプレーオフ2026』ウェスタン・カンファレンス・ファイナルのサンアントニオ・スパーズvsオクラホマシティ・サンダーのGAME6が、フロストバンクセンター（テキサス州サンアントニオ）で開催。負ければシーズン終了となっていたスパーズが118－91で勝利し、GAME7へ望みを繋いだ。

ホームのスパーズは、ビクター・ウェンバンヤマ、ステフォン・キャッスル、ディアロン・フォックス、ジュリアン・シャンペニー、デビン・バッセルが先発出場。サンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー、チェット・ホルムグレン、アイザイア・ハーテンシュタイン、ルーゲンツ・ドート、ジャレッド・マケインと、両チームともGAME5と同じ布陣で臨んだ。

前の試合で3敗目を喫し負けられないスパーズは、第1クォーターから3ポイントを積極的に狙い、シャンペニーが1本、ウェンバンヤマが2本と3連続で沈め、幸先良いスタートを切る。サンダーのシェイに連続でジャンプシュートを許す場面も見られたが、バッセルが連続3ポイントで応戦し、流れをつかんだスパーズが35－22とリードを奪い第1クォーターを終える。第2クォーターにはサンダーに5点差まで詰め寄られるも、逆転を許さず60－53で後半を迎えた。

第3クォーターに入るとスパーズはバッセルの3ポイントでリズムをつかむと、ディフェンスの強度を上げサンダーのオフェンスをシャットアウト。今シーズンオールルーキーファーストチームにも選出されたディラン・ハーパーが躍動感溢れるプレーでスコアを重ね、第3クォーターを32－13圧倒した。最終クォーター中盤に勝利を確信したスパーズは、主力選手を温存させこのシリーズの最終戦GAME7に備えた。

勝利したスパーズは、ウェンバンヤマが28得点10リバウンドのダブルダブルに加え3ブロックと躍動。ベンチスタートのハーパーが18得点、キャッスルが17得点と続いた。一方サンダーは、シェイが15得点に抑えられ、20得点以上を記録した選手がいないまま、一度もリードすることができず敗れた。

NBAファイナル進出チームが決まる運命のウェスタン・カンファレンス・ファイナルGAME7は、31日（同30日）サンダーのホームペイコムセンター（オクラホマ州オクラホマシティ）で行われる。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 91－118 サンアントニオ・スパーズ



OKC｜22｜31｜13｜25｜＝91



SAS｜35｜25｜32｜26｜＝118

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