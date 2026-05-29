名鉄観光サービスが、スカイマークを利用した国内パッケージツアーがおトクになる「スカイマーク×名鉄観光感謝祭」を開催中です。対象はスカイマークの全路線。これからの夏休みや、10月の大型連休（シルバーウィーク）の国内旅行まで、特別プライスで予約可能です。

最大のメリットは「出発21日前までキャンセル料が無料」という点。「まだ休みが確定していない」「推し活の当落がまだ」という人も、まずは航空券とホテルを格安で確保できる、先の予定が立てづらい現代のトラベラーにとって見逃せないキャンペーンとなっています。

スカイマーク全路線が対象！「感謝祭プライス」で全国へ

羽田発のおすすめツアー一例（名鉄観光公式サイトより）

今回の「スカイマーク×名鉄観光感謝祭」は、スカイマークの全路線を利用した国内パッケージツアーが対象となります。販売期間は2026年5月19日（火）15:00から6月9日（火）17:00まで。

札幌（新千歳）から仙台、茨城、羽田、名古屋（中部）、神戸、福岡、長崎、鹿児島、奄美大島、那覇、宮古（下地島）まで、すべての就航路線をカバーしています。

たとえば「羽田〜那覇」や「名古屋〜札幌」といった王道ルートはもちろん、「神戸〜長崎」といった独自の路線網も特別プライスで予約可能です。これまで行きたかった憧れの観光地へ、おトクにアクセスできる絶好のチャンスです。

夏休みや10月の大型連休も対象！先の予定も立てやすい

対象となる旅行期間は、2026年5月25日（月）出発から10月24日（土）帰着分までと長期間に設定されています。

これから迎える夏休みの帰省や家族旅行をはじめ、気候の良い9月・10月のシルバーウィークや大型連休でのレジャーにも幅広く活用できます。

全路線が対象となっているため、全国各地で開催される秋のイベントやフェス、推し活などの遠征にもぴったりです。人気のシーズンは航空券やホテルの高騰が懸念されますが、パッケージツアーなら宿泊とセットでおトクに確保できることが強みです。

「まずは押さえる」が勝ち

本キャンペーン最大のメリットは、出発の21日前までキャンセル料が一切かからない点にあります。「まだ夏の予定が確定していない」「休みが取れるかわからない」という人も、まずは希望の日程と人気の行き先を押さえておくことができます。

人気のホテルや条件の良いフライト時間はすぐに埋まってしまうため、この「21日前までキャンセル無料」の制度をフル活用し、早めに座席を確保しておくのが賢い旅行計画のコツです。

名鉄観光×スカイマークがもたらす安心感と利便性

スカイマークボーイング737-8（画像：スカイマーク）

今回のセールは、LCC（格安航空会社）のセールとは一線を画す魅力があります。スカイマークはLCCと異なり、受託手荷物（預け荷物）が20kgまで無料であるなど、レガシーキャリアに近い充実したサービスが特徴です。お土産が増えがちな長期間の旅行でも追加料金を気にせず楽しめます。

さらに、名鉄観光サービスという老舗旅行会社のパッケージツアーであるため、万が一の際のサポート体制への安心感も抜群。価格の安さだけでなく、安心と利便性を両立したこのキャンペーンは、一般の旅行層から航空ファンまで幅広くおすすめできる内容となっています。

人気の日程やフライト時間、好立地のホテルは早い者勝ちです。「21日前までキャンセル無料」の強みを活かして、まずはご自身の希望する旅程を検索してみてはいかがでしょうか。お得で快適な空の旅を手に入れて、充実した夏・秋の休暇をお過ごしください。

（画像：名鉄観光サービス）

鉄道チャンネル編集部

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