講談社から、東京最新トレンドグルメを味わい尽くせる、東京ディズニーリゾートを大特集した“2泊3日の黄金ルート”を計画できる一冊が誕生！

東京グルメめぐりも、魔法の一日も、最旬スポットを170店凝縮した「おいしいTOKYOガイド&more ”夢”を叶える旅へ出よう (講談社 MOOK)」が発売されます。

講談社「おいしいTOKYOガイド&more ”夢”を叶える旅へ出よう (講談社 MOOK)」

価格：1,980円（税込）

発売日：2026年5月29日（金）※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて180mm×よこ148mm

仕様：オールカラー144ページ

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

講談社から、食にまつわる東京のトレンドスポットを最大限に楽しむためのガイドブック「おいしいTOKYOガイド&more ”夢”を叶える旅へ出よう (講談社 MOOK)」が登場。

大特集として、東京ディズニーリゾート情報を76ページにわたって紹介しています。

「せっかく東京に行くなら、話題の飲食店も、東京ディズニーリゾートも、両方楽しみたい！」そんな願いを叶える新しい切り口のガイドブックです。

限られた2泊3日で、押さえておきたいスポットを効率よくめぐるためのヒントが詰まった一冊になっています。

昨今の旅の目的として常に上位にあがるのが「食」

限られた日程で満足できる体験を味わえるよう、食の情報をたっぷり詰め込まれています。

見ているだけでも楽しいだけではなく、旅行者目線に立った使いやすさにもこだわった内容になっているのもポイントです。

掲載店はアクセスの良さに配慮して厳選し、テイクアウトができる店舗も紹介。

旅には欠かせないお土産情報も網羅しています。

東京ディズニーリゾートの特集ページでは、目的にあわせたおすすめモデルコースを提案。

パークチケットの手配方法やホテル情報、公式アプリの基本から解説しているので、初心者にもやさしい内容です。

リピーターも手を止めてじっくり見たくなる、見た目からワクワクするメニューが多数掲載されています。

東京最新トレンドグルメを味わい尽くせる、東京ディズニーリゾートを大特集した“2泊3日の黄金ルート”を計画できる一冊。

「おいしいTOKYOガイド&more ”夢”を叶える旅へ出よう (講談社 MOOK)」は、2026年5月29日より販売開始です☆

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