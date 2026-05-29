＜義姉はコミュ障？＞私を無視する義姉が「傷ついたので謝って！」意味不明でモヤモヤ【第1話まんが】
私はナホ。パートとして働いています。夫のタカノリとは結婚して7年。息子のヨウもすくすくと育ち、今ではもう5歳です。忙しいながらも、幸せいっぱいの毎日を過ごせていると思っています。同県内には義実家もあり、義両親が息子をとても可愛がってくれるので、よく遊びに行っています。しかし……義実家に行ったときに義姉・ヒカルさんがいると少しモヤモヤします。というのも私、なんだかヒカルさんに嫌われている気がするんです。
週末、予定通り私たち家族と義兄家族が義実家に集まりました。私は、あえて自分からヒカルさんに話しかけてみました。
しかし、やはりヒカルさんは私のほうを一切見ず、黙ったままでした。
私はあきらめて義母と一緒にキッチンに行きました。義兄が何やら話しているのが聞こえます。ヒカルさんに、ちゃんと返事をするよう注意してくれていたようです。でも、ヒカルさんは義兄の言葉にすら反応しません。
それから私たちがしばらくワイワイと話していると、義父が話しかけてくれました。入院していた私の父の話をしていると、それまで黙っていたヒカルさんが突然口を開きました。思いもよらない言葉に、私たちはあっけにとられました。
義両親がそう言うと、ヒカルさんは不満そうな顔で黙り込みました。私はモヤモヤしました……。
ヒカルさんから無視ばかりされるのが悩みの私。義兄家族と義実家に集まった際、ヒカルさんはまた私を無視しました。義兄が注意しても態度は変わりません。
そんななか、義父が私の父の体調について尋ねてくれたのですが、ヒカルさんが突然「私には父がいないのに、配慮がない。謝って」と発言。訳がわからず呆然としていると、義両親が「私たちが聞いたことだから」と私を庇ってくれました。
その後、夫が機転を利かせて帰る口実を作ってくれ、その場をあとにしたのですが、なんだかモヤモヤしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
週末、予定通り私たち家族と義兄家族が義実家に集まりました。私は、あえて自分からヒカルさんに話しかけてみました。
しかし、やはりヒカルさんは私のほうを一切見ず、黙ったままでした。
私はあきらめて義母と一緒にキッチンに行きました。義兄が何やら話しているのが聞こえます。ヒカルさんに、ちゃんと返事をするよう注意してくれていたようです。でも、ヒカルさんは義兄の言葉にすら反応しません。
それから私たちがしばらくワイワイと話していると、義父が話しかけてくれました。入院していた私の父の話をしていると、それまで黙っていたヒカルさんが突然口を開きました。思いもよらない言葉に、私たちはあっけにとられました。
義両親がそう言うと、ヒカルさんは不満そうな顔で黙り込みました。私はモヤモヤしました……。
ヒカルさんから無視ばかりされるのが悩みの私。義兄家族と義実家に集まった際、ヒカルさんはまた私を無視しました。義兄が注意しても態度は変わりません。
そんななか、義父が私の父の体調について尋ねてくれたのですが、ヒカルさんが突然「私には父がいないのに、配慮がない。謝って」と発言。訳がわからず呆然としていると、義両親が「私たちが聞いたことだから」と私を庇ってくれました。
その後、夫が機転を利かせて帰る口実を作ってくれ、その場をあとにしたのですが、なんだかモヤモヤしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと