横山裕主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』放送決定！「一匹オオカミ刑事」×「第六感女子」による怒涛のバディサスペンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER EIGHTの横山裕が主演を務めるドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』が7月1日より放送スタートする。共演は、注目の若手実力派俳優の関水渚。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性による、怒涛のバディサスペンスとなる。

■大切な人を奪われたふたりがシリアルキラーと対峙

カンテレとテレビ西日本の共同著作による、あらたな座組のドラマ枠となる「水ドラ★イレブン」の第一弾作品。横山にとっては、本作がフジテレビ系連続ドラマ初主演となる。

主演の横山裕が演じる、生活安全課の巡査部長・磯貝史郎（いそがい・しろう）は、人と馴れ合うのを好まない、クールな一匹オオカミ。かつては刑事課のエースだったが、婚約者の川田梓が失踪し、猟奇殺人犯に殺害されたと確信したことで、生活安全課へ異動する。生活安全課であれば行方不明者の情報が手に入り、梓を殺害した犯人にたどり着けると踏んだからだ。以来、連続殺人事件の現場には必ず顔を出し、「梓を殺した犯人を見つけたら殺す」と、刑事としての正義よりも復讐を優先させ、危険な橋を渡っている。

関水が演じるのは、大切な人を殺した連続殺人鬼を見つけ出すため、あえて自分がターゲットになるよう仕向けてシリアルキラーを探す女性・黒井ヒナタ（くろい・ひなた）。彼女には、殺人犯に触れると、その人物がこれまでに“殺した人数”が数字として見えるという、奇妙で過酷な「第六感」が宿っている。本来、人当たりが良く、明るい性格だが、その特殊な力ゆえ、すぐには人を信用しない、掴みどころがないタイプ。目的を同じくする磯貝（横山裕）と出会ったことで、復讐のための危ういバディを組むことになる。

一匹狼の刑事と、特殊な力を持つ第六感女子。立場も世代も異なる二人の“異色バディ”が誕生する。

■ドラマ版には、原作にはない“オリジナルの結末”を用意

本作の原作は、講談社『good!アフタヌーン』で連載中の人気漫画『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（原作：伊口紺／漫画：中村優児）。「殺人鬼に触れると“殺した人数”が数字で見える」という奇抜な設定と、日常に潜む狂気を鋭く描く先の読めないストーリー展開が人気を集めている。

ドラマ版では、そのヒリつく緊迫感はそのままに、磯貝（横山裕）とヒナタ（関水渚）による軽妙な会話劇もプラス。思わずクスッとするコミカルなやり取りが、サスペンスの緊張感に心地より緩急を生み出している。

さらに、原作はまだまだ好評連載中ということもあり、ドラマ版ならではの“オリジナルの結末”も用意。次々と現れる猟奇的で異様なシリアルキラーたちとの攻防の果てに、ふたりが辿り着く衝撃の終着点とは!? 原作ファンも未読の人も、最後まで目が離せないスリリングな展開に期待しよう。

■主演・横山裕（磯貝史郎役）コメント

■関水渚（黒井ヒナタ役）コメント

■原作・伊口紺 コメント

■漫画・中村優児 コメント

■プロデューサー・中林佳苗 コメント

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系 水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』

7月1日（水）スタート

毎週水曜23:00～

出演：横山裕 関水渚 他

原作：伊口 紺 ・ 中村優児

『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』 （講談社「good!アフタヌーン」連載）

脚本：兒玉宣勝 枝常コウタ

音楽：Licaxxx

演出：坂本栄隆 井上博貴 飯塚俊光

■関連リンク

「横山裕×関水渚」 TVerページ ※横山裕×関水渚 スペシャルインタビュー掲載

https://tver.jp/series/srtdntnuwd

ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』番組公式サイト

https://www.ktv.jp/konyamoserial/