【5月28日の契約情報】千葉Jが3選手の去就発表…移籍4件、複数年契約、首脳陣の退団も

5月28日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。

横浜ビー・コルセアーズと複数年契約を結んでいた松崎裕樹は、双方合意の上で契約解除し、レバンガ北海道へ移籍。また、仙台89ERSの荒谷裕秀と井上宗一郎は、今シーズン限りで退団し、新天地へと活躍の場を移すことが決まった。両選手ともにすでに移籍先が決まっており、後日移籍先クラブより加入が発表される。

千葉ジェッツは、今シーズン1試合平均16.5得点を挙げていたディー・ジェイ・ホグが契約満了に伴い退団する一方で、若手有望株の金近廉と瀬川琉久の契約継続を発表。三遠ネオフェニックスは、児玉ジュニア、浅井英矢、根本大の3選手と、2028－29シーズンまでの3年契約を結んだことを発表した。

また、茨城ロボッツはクリス・ホルムヘッドコーチ、コーディ・ケリーアシスタントコーチ、東島奨ACの首脳3名が契約満了に。Bプレミア初年度となる来シーズンは、新たなコーチングスタッフで戦うことになる。

この日に発表されたBリーグの契約情報一覧は以下のとおり。

◆■5月28日のBリーグ契約情報

＜選手＞



金近廉（千葉J／契約継続）



瀬川琉久（千葉J／契約継続）



児玉ジュニア（三遠／契約継続）



浅井英矢（三遠／契約継続）



根本大（三遠／契約継続）



ノア・ウォーターマン（山形／契約継続）



米山ジャバ偉生（福島／富山から完全移籍）



トレイ・ボイド（横浜EX／契約継続）



ベンジャミン・ローソン（横浜EX／契約継続）



エライジャ・ウィリアムス（横浜EX／契約継続）



玉木祥護（愛媛／契約継続）



東宏輝（東京U／契約継続）



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松崎裕樹（横浜BC／北海道へ移籍）



荒谷裕秀（仙台／移籍先決定）



井上宗一郎（仙台／移籍先決定）



ディー・ジェイ・ホグ（千葉J／契約満了）



ローカス・ガスティス（立川／契約満了）

＜スタッフ＞



岡戸幸輝（湘南AC／契約継続）



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クリス・ホルム（茨城HC／契約満了）



コーディ・ケリー（茨城AC／契約満了）



東島奨（茨城AC／契約満了）



白井英介（横浜BC GM／退任）



望月玲良（三河AC／退団）



東頭俊典（神戸AC／契約満了）





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