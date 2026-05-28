【5月28日の契約情報】千葉Jが3選手の去就発表…移籍4件、複数年契約、首脳陣の退団も

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　5月28日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。


　横浜ビー・コルセアーズと複数年契約を結んでいた松崎裕樹は、双方合意の上で契約解除し、レバンガ北海道へ移籍。また、仙台89ERSの荒谷裕秀と井上宗一郎は、今シーズン限りで退団し、新天地へと活躍の場を移すことが決まった。両選手ともにすでに移籍先が決まっており、後日移籍先クラブより加入が発表される。


　千葉ジェッツは、今シーズン1試合平均16.5得点を挙げていたディー・ジェイ・ホグが契約満了に伴い退団する一方で、若手有望株の金近廉と瀬川琉久の契約継続を発表。三遠ネオフェニックスは、児玉ジュニア、浅井英矢、根本大の3選手と、2028－29シーズンまでの3年契約を結んだことを発表した。


　また、茨城ロボッツはクリス・ホルムヘッドコーチ、コーディ・ケリーアシスタントコーチ、東島奨ACの首脳3名が契約満了に。Bプレミア初年度となる来シーズンは、新たなコーチングスタッフで戦うことになる。


　この日に発表されたBリーグの契約情報一覧は以下のとおり。


◆■5月28日のBリーグ契約情報

＜選手＞

金近廉（千葉J／契約継続）

瀬川琉久（千葉J／契約継続）

児玉ジュニア（三遠／契約継続）

浅井英矢（三遠／契約継続）

根本大（三遠／契約継続）

ノア・ウォーターマン（山形／契約継続）

米山ジャバ偉生（福島／富山から完全移籍）

トレイ・ボイド（横浜EX／契約継続）

ベンジャミン・ローソン（横浜EX／契約継続）

エライジャ・ウィリアムス（横浜EX／契約継続）

玉木祥護（愛媛／契約継続）

東宏輝（東京U／契約継続）

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松崎裕樹（横浜BC／北海道へ移籍）

荒谷裕秀（仙台／移籍先決定）

井上宗一郎（仙台／移籍先決定）

ディー・ジェイ・ホグ（千葉J／契約満了）

ローカス・ガスティス（立川／契約満了）


＜スタッフ＞

岡戸幸輝（湘南AC／契約継続）

＝＝＝＝＝

クリス・ホルム（茨城HC／契約満了）

コーディ・ケリー（茨城AC／契約満了）

東島奨（茨城AC／契約満了）

白井英介（横浜BC GM／退任）

望月玲良（三河AC／退団）

東頭俊典（神戸AC／契約満了）


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