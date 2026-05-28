ヤクルトOBの五十嵐亮太氏と、フリーアナウンサーの山本萩子がヤクルト―西武3回戦のファーストピッチセレモニーに登場した。この日は公式YouTubeチャンネルの名を冠した協賛試合「イガちゃんねるDAY with uFit」として開催。同氏が捕手、山本が投手を務め、ワインドアップから見事なノーバウンド投球を披露し「今年神宮球場100周年なんで、100点で！」と笑顔を見せた。

この日に向けての練習も同チャンネル内で紹介。アドバイスを送っていた五十嵐氏は「全然、18・44メートル届く雰囲気がなくて。最後もギリギリまで迷ってるんですよ。“あれ？肘上がってないな”とか（笑い）。直前でフォーム修正するやつ、僕あんまり見たことない」と笑顔で振り返りつつ「凄く良かったです。高得点だと思いますよ」と拍手を送った。

大の燕党である山本は「昔から見てきた神宮球場なんだなというのを味わいながら、凄く幸せな時間でした。噛み締めながら投げました」と感慨深げ。ヤクルトを応援するきっかけとなった両親も見守る中での投球に「両親がずっとスワローズファンだったので、人生で唯一って言っていいくらい、自信を持って言える“親孝行”だと思います。まさか神宮のマウンドに立つなんて」と話した。

セレモニー後には、ヤクルトベンチが「ナイスボール」と盛り上げてくれたといい、五十嵐氏は「あんなに温かい言葉を始球式でかけられるってあんまりない」。明るいチームらしい祝福に「改めてヤクルトが凄く素敵なチームだなというのを、本当に感じました」と振り返り、「最後に是非チャンネル登録よろしくお願いします」と笑った。