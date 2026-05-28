《旭川・女子高生殺害》「早く落ちろやって…リコさんが橋から押した」17歳女子高生を全裸にしてリンチした元舎弟・受刑囚の後悔「警察にしゃべんなと言われ」「リコさんは全部嘘でデタラメ」

2024年4月、北海道旭川市の神居大橋から女子高校生（当時17歳の留萌市在住のAさん）を川に落として水死させたとして殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の第3回公判が27日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。

〈画像〉「黙っとけよ」反社の人ともつきあいがあった内田被告の“スッピン”写真、内田被告と不倫した元刑事の写真、小西受刑囚の写真も

この日は共犯として既に懲役23年の刑を受けて服役中の小西優花受刑囚（21）の証人尋問が行なわれ、殺意を否認し被害者の死からの責任逃れに徹している内田被告について「リコさんの調書を読んだけど最初から最後まで全部ウソ。被害者の子は自殺なんかで死んでない」と真っ向から否定した。

「梨瑚さんが『全裸になれ。自分で服を脱げ』とAさんに命令して…」

小西受刑囚は灰色の長袖シャツに、黒ズボン、黒靴下にオレンジ色のサンダル姿。髪は内田被告同様、後ろで束ねてお団子にしていたが、受刑生活の疲れよりもあどけない若さを感じさせた。

証言台について裁判長に名前を聞かれるとはっきりした声で「コニシユウカです」と答え、証言の宣誓書を読み上げた。

「証人尋問は検察側の質問から始まり、小西受刑囚は内田被告が普段からスマホを2台所有し、1台は私用、もう1台については『飛ばしといって、ヤクザや暴力団と連絡をとるためのものでした』と証言した。

前日の第２回公判では監禁の共犯者の少年X(事件当時16歳)の陳述書が開示され、その中でAさんを監禁途中に犯行グループが、内田被告の『兄貴分』と検察が認定している旭導会（指定暴力団山口組系二次団体）組員と合流していたことも明らかになっています。

そもそも内田被告はAさんから50万円を脅し取ろうとした際、Xに自身が暴力団員であるかのように装わせて電話させており、反社会勢力との密接交際者であり、犯罪収益を獲得することにためらいがないことを言動が裏付けている。

裁判員や判事の心証形成に関わる大きなポイントになるでしょう」（社会部事件担当デスク）

殺害現場の神居古潭地区で自身が内田被告とともにAさんに振るった凄惨な仕打ちについて、小西受刑囚はこう証言した。

「（Aさんを全裸にしたのは）梨瑚さんが『全裸になれ。自分で服を脱げ』とAさんに命令して、靴や靴下も脱がせました。服は梨瑚さんの命令で私が一部を投げ捨てて、残りを梨瑚さんが投げてました。

その駐車場でAさんの裸を撮影しました。梨瑚さんから『リコの携帯で撮って』と手渡されたので、梨瑚さんのスマホだと思っていました（実際はAさんのスマホだった）。

そこで梨瑚さんが『橋に行くぞ』と言い始めて、神居大橋の真ん中まで移動しました。そこで私はAさんに『お前のせいでどうしてくれんの。ふざけんな。死ね』、梨瑚さんも『こうなったのはお前のせいだからな。ふざけんな。死ね』と言っていました。

私も梨瑚さんも暴力を振るいながら繰り返しそう言いました。私は仰向けになったAさんに馬乗りになって数回ビンタしました。梨瑚さんは橋の上で仰向けに倒れているＡさんの顔を靴の裏で踏みつけたり、髪の毛を引っ張ったりしていました」

「梨瑚さんがAさんの肩甲骨を両手のひらで押しました」

鬼畜の所業とも言うべきAさんの心身へのリンチについて、小西受刑囚はさらに証言を続けた。

「Ａさんは『どうしたら許してくれますか？』と言うAさんに、梨瑚さんは『自分で考えろ』と言いました。『全財産あげます』と返したAさんに梨瑚さん『そんなのいらねえよ』と言い、『死ね』と30回以上繰り返し、『もう一回謝れ』と欄干の上に座らせました。

怯えるAさんを橋の内側に向けて座らせると、梨瑚さんは『こうやって』と両手で押すようなジェスチャーで私に指示をしました。川に落とせという意味だと思いました」

怖がって「やだ」と欄干から橋の内側に降りたAさんに、2人は追い打ちをかけた。

「梨瑚さんに『もう一回座って』と言われ『やだ』と抵抗したAさんに、梨瑚さんは『早く座れ』と怒鳴って座らせ、さらに『欄干の外側に行って川の方を見て』と命令しました。Aさんは嫌がって体をずらそうとしましたが、私が右の二の腕と足を、梨瑚さんが左胸と腰のあたりを押して、欄干の外側に立たせました。

両手を左右に広げて欄干を掴んでいたAさんに、梨瑚さんは『早く落ちろ。自分で死ねや』と怒鳴り、私も『落ちろや』と怒鳴りました。20回以上は怒鳴ったと思います」

Aさんは一回だけ大きく深呼吸して、前屈みに倒れ込むような姿勢になったという。そして。

「その瞬間に梨瑚さんがAさんの肩甲骨を両手のひらで押しました。Ａさんは私の目の前から一瞬で消えましたが、橋の下を見るとロープか何かを掴んでいる手を見つけました。ギリギリ届くか届かないかの距離でした。手を伸ばして、引き上げようとしました。6秒ぐらいそうして、手は消えました。

『キャッ―』という甲高い叫び声の後に、『バン』という何かがぶつかった音が聞こえました。駐車場の方に向かいかけてきた梨瑚さんが戻ってきて『ユウカ行くよ』と私の手を引いていきました」

「梨瑚さんはデタラメで、最初から最後まで全部嘘…」

内田被告は橋を離れる際、Aさんが自力で連絡を取って帰宅できるようにと千円札4枚とスマホを欄干の上に置いたと陳述していたが、小西受刑囚はこう証言した。

「一切ありません。（具体的にスマホやお金を置くことは？）ありません」

Aさん殺害後、駐車場に戻ってからについてはこう証言した。

「（内田被告は）車を木の屋根のある駐車場まで移動させ、被害者の子のスマホをいじり始めました。

そしてAさんの顔が写っている写真を私に見せてから『この携帯全部壊して』と言われ、指示通りに車のタイヤで轢いたり地面に叩きつけて壊し、ＳＩＭカードも取り出して梨瑚さんに渡し、（最終的に指示通り）川に投げ捨てました。

そして『警察に何か聞かれても黙秘して。同じ服着んな。リコとのトークは消して。Ｘくんに口裏合わせをしとけ。もうしゃべんな。黙れよ』と命令されました」

手練れの犯罪者のような証拠隠しの指示に従わず、真実を喋る気になったのはなぜだったのか。検察官にこう問われた小西受刑囚はこう証言した。

「（警察の取調べで）ご遺族の調書を読んで、こんなにも愛された大切な命を奪ってしまったんだと思いました。ご遺体の写真を見て、直接でなくてもこの子をこんな姿にしてしまって、このままじゃだめだ、ほんとのことを話そうと思いました。

一番は、梨瑚さんの調書を読んだことです。梨瑚さんはデタラメで、最初から最後まで全部嘘。自分の事件でなくて、他の事件のように思いました。被害者の子は自殺なんかで死んでない。本当のことを知っているのは２人だけで、今話したことは２人しか知らないことなので、私だけでも本当のことを話さないと思い話しました」

受刑囚として1年以上が経過した現在の心境を問われると、こう答えた。

「ご遺族の方は私たちが否認している間、どのような気持ちでAさんを探し続けていたのか、そのことを考えると、一番の償いは私たちの死のみだと思います。本当に申し訳なく思っています。謝罪、償い、更生、お金ではないことは分かっています。それでも私たちができることを探していきたいです。

作業報奨金で賠償金を払わせていただきたいと思いますが、受け取ってもらえないときは、被害者支援に寄付したいと思います。当然のことではありますが、苦しみや悲しみを忘れずに私の命がある限り、一生償わせていただきます」

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集英社オンライン編集部ニュース班