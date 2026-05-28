「オオタニサンがオオタニサンやってるわ」“豪快一閃”9号ソロ…大谷翔平がいきなり菅野撃ち 6年連続2ケタ本塁打に王手
大谷が菅野から先頭打者アーチを放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間5月27日、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回の第1打席で6試合ぶりとなる中越えの9号ソロを放った。
【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェック
ロッキーズ先発・菅野智之の3球目フォーシームを捉え、中堅バックスクリーンへ豪快に運んだ。先頭打者アーチで6年連続2ケタ本塁打に王手をかけた。
打球速度111.3マイル（約179キロ）、飛距離424フィート（約129メートル）、角度21度を計測している。
SNS上のファンからは「いきなりキターーー！！」「オオタニサンがオオタニサンやってるわ」「すげ〜」「大谷意味わからん」「リアル二刀流で結果出してくれて嬉しい」と、豪快な一発に続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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