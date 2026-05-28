高市首相が掲げる「減税」と「給付」について話し合う超党派の会議が開かれ、「給付付き税額控除」の具体的な制度案が示されました。また、制度開始までのつなぎとされる飲食料品の消費減税は、税率1%とする案が有力になっています。小栗さんの解説です。

■給付付き税額控除 年収74万円超などから給付の意見

会議で初めて示された「給付付き税額控除」のイメージ案では、対象となるのは「現役世代で中低所得の働き手」とされています。具体的な金額の議論はこれからですが、給付のスタートラインについて、税金の計算や社会保険の加入の目安となる金額を考慮し、例えば「年収74万円」や「106万円」を超える人とする意見が出ています。

制度の仕組みは、税金がかからない人には一定額が給付され、その後、所得に応じて段階的に支援額が増えます。そして、ある程度の年収になると上限に達して定額となり、さらに年収が多い人は一定額を超えると支援額が段階的に縮小していきゼロになるというものです。

働いている人すべてを支援するわけではなく、いわゆる「年収の壁」を超えて負担が増える人や子育て世帯には支援の加算などを行うとしています。単身で働いている人や自営業、フリーランスの人、さらに高齢者でも現役世代並みに働いていれば支援を受けられます。

■日本の働き手の負担は国際的に重いとの試算

こうした働き手の負担を軽くしようとする背景には、日本の税や社会保険料の負担が国際的に見ても重いというデータがあります。政府が子ども2人の共働き世帯をモデルケースに試算したところ、世帯年収が540万円をやや下回る層では、欧米3か国の平均よりも負担が大きいという結果が示されています。

こうした負担を減らすための「給付付き税額控除」ですが、今回の会議では、減税と給付を組み合わせる本来の仕組みではなく、「給付」だけで行う案が示されました。これは、「給付」と「税額控除」を同時に行うと自治体や事業者などの事務作業の負担が重くなるため、スピードを重視する狙いがあるとみられます。

■飲食料品の消費減税 0%ではなく1%案が有力に

「給付付き税額控除」が始まるまでのつなぎとして高市首相が公約に掲げていた、飲食料品の消費税率を2年間0％にする減税策については、結論はまだ出ていませんが、政府内では0％ではなく1％案が有力になっています。

これは、メーカー側から、飲食店のレジの税率システムを改修するのに、税率0％だと1年程度かかる一方、1％であれば半年程度で済むという意見が出たためです。政府関係者によりますと、高市首相は、税率0％では時間がかかりすぎるという認識を示しているということです。

また、ある政権幹部は次のように話しています。

政権幹部

「消費減税のような問題こそ、世論を見ないといけない。世論は早い実施を求めていると思う」

超党派の会議は来月、「中間取りまとめ」を示し、これに基づいて高市首相が最終判断することになります。