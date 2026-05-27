入野自由、4年ぶりミニアルバム「HUMOR」発売決定 「入野自由 納涼祭2026」開催も
声優の入野自由が、約4年ぶりのミニアルバム「HUMOR」を8日26日にリリースし、同月29日に『入野自由 納涼祭2026』を開催することを発表した。
【写真】清涼感！イベントビジュアルで浴衣姿でさわやかな笑顔の入野自由
ミニアルバム「HUMOR」は、『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026』で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA」オリジナル『声優と夜あそび2025』の火曜MCについて歌った「LOVE YA TUESDAY」（入野作詞）をはじめ、テレビアニメ『神の庭付き楠木邸』で入野と同じく主題歌を担当するだいじろー（JYOCHO）提供曲「こころの置き方」、佐伯youthＫ提供曲「ネコジタ」と、既に先行配信されている「アイニ」「僕らの歌」といった6曲を収録。
『入野自由 納涼祭2026』は、イベントタイトルに納涼祭を掲げ、ライブツアーでは観ることのできないミニライブを予定。
また、ミニアルバム「HUMOR」のコロムビアミュージックショップでの予約者を対象とした特典として、イベントチケット最速申込となる“『CD予約先行』シリアル配布キャンペーン”が、あす28日午後6時より開始される。
さらに、同イベント後には全国アニメイトでのCD予約者を対象とした「HUMOR」発売記念お渡し会の開催も決定。
あわせて、「HUMOR」の発売を記念して、コロムビアミュージックショップ、アニメイトでは各ショップそれぞれ、限定セットの販売も決定した。
コロムビアミュージックショップでは『CMS限定セット』として、最新ツアー「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」のステージの模様を凝縮した、メモリアルなフォトブック（A5サイズ/28P）付きのセットを販売。
また、全国アニメイトでは、「ぶらさがりアクリルキーホルダー」が付属する『アニメイト限定セット』を販売する。
【写真】清涼感！イベントビジュアルで浴衣姿でさわやかな笑顔の入野自由
ミニアルバム「HUMOR」は、『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026』で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA」オリジナル『声優と夜あそび2025』の火曜MCについて歌った「LOVE YA TUESDAY」（入野作詞）をはじめ、テレビアニメ『神の庭付き楠木邸』で入野と同じく主題歌を担当するだいじろー（JYOCHO）提供曲「こころの置き方」、佐伯youthＫ提供曲「ネコジタ」と、既に先行配信されている「アイニ」「僕らの歌」といった6曲を収録。
また、ミニアルバム「HUMOR」のコロムビアミュージックショップでの予約者を対象とした特典として、イベントチケット最速申込となる“『CD予約先行』シリアル配布キャンペーン”が、あす28日午後6時より開始される。
さらに、同イベント後には全国アニメイトでのCD予約者を対象とした「HUMOR」発売記念お渡し会の開催も決定。
あわせて、「HUMOR」の発売を記念して、コロムビアミュージックショップ、アニメイトでは各ショップそれぞれ、限定セットの販売も決定した。
コロムビアミュージックショップでは『CMS限定セット』として、最新ツアー「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」のステージの模様を凝縮した、メモリアルなフォトブック（A5サイズ/28P）付きのセットを販売。
また、全国アニメイトでは、「ぶらさがりアクリルキーホルダー」が付属する『アニメイト限定セット』を販売する。