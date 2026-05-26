ファッションブランド「EMODA（エモダ）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「マイメロディ」とコラボレーションした新作アイテムを、5月27日（水）から全国の店舗および公式通販サイトで発売する。

EMODAから「ハローキティ」「マイメロディ」とのコラボレーションアイテムが登場

今回は"日焼けした"デザインを取り入れた、Tシャツ・スキッパートップス・バッグの全3型がラインアップする。

オリジナル制服を着たハローキティとマイメロディがプリントされた「MINI LACE T/S」（グレー・ブラック・ブルー・5390円）は、襟ぐりと袖口にピコレースがあしらわれている。

「MINI LACE T/S」（グレー・ブラック・ブルー・5390円）

「MINI LACE T/S」（グレー・ブラック・ブルー・5390円）

ワッフル素材でスキッパー衿がポイントの「SKIPPER HALF SLEEVE TOP」（アイボリー・ネイビー・5940円）は、胸元にハローキティとEMODAロゴが刺繍されている。

「SKIPPER HALF SLEEVE TOP」（アイボリー・ネイビー・5940円）

「SKIPPER HALF SLEEVE TOP」（アイボリー・ネイビー・5940円）

クリア素材のボディから巾着が覗く「CLEAR SHOULDER BAG」（ホワイト・ブラック・7590円）は、巾着は制服を着たハローキティとEMODAロゴのオリジナル総柄となっている。

EMODAとハローキティ、マイメロディのコラボアイテムは、5月27日（水）から全国のEMODA店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売する。価格は税込み。