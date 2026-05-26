富士フイルム株式会社は5月26日（火）、40周年を迎えるレンズ付きフィルム「写ルンです」のプロモーション動画を公開した。動画には俳優の吉沢亮氏が出演し、写真家の瀧本幹也氏が撮影および演出を担当する。

「写ルンです」のタグラインである「飾らない瞬間、なのに特別。」をテーマに、自然の中で夕景を撮影する姿や、日常の移動中に写真を振り返る様子が描かれている。

作中では、2025年より提供を開始しているスマートフォン専用アプリ「写ルンです＋」の活用シーンを紹介。現像した写真の画像データをスマートフォンで手軽に受け取れるというサービス。現代の利用環境に合わせた利便性を訴求する内容となっている。

動画の公開に合わせて、同日よりInstagramにて「＃なのに特別 投稿キャンペーン」を開始した。期間は6月30日（火）まで。

富士フイルム公式アカウント（@fujifilmjp_fujicolor）をフォローし、ハッシュタグを付けて投稿することで応募できる。特典として、合計40名に「写ルンです」オリジナルシリコンケースが当たり、そのうち5名分には吉沢亮氏の直筆サインが入る。

オリジナルシリコンケースのイメージ

富士フイルムが開設した特設サイトでは、本編動画のほか、瀧本氏が「写ルンです」で実際に撮影した吉沢氏の写真、メイキングムービー、吉沢氏へのインタビュー動画などが公開されている。