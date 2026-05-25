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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【袋で完結】帰宅後チンして食べたらポイ！洗い物キャンセルできる「焼きうどん冷凍貯金」」を公開しました。動画では、耐熱ポリ袋「アイラップ」を使って、包丁も火も使わずにレンジ加熱だけで完成する「焼きうどん」の作り方と、2種類のアイラップの比較を紹介しています。



レシピのポイントは、野菜、冷凍うどん、ちくわなどの具材と調味料をアイラップにまとめ、そのまま冷凍保存することです。「一番下に入れることで加熱時に蒸し効果を発揮」するという理由から、まずはカット野菜を袋の底に入れます。続いて、凍ったままのうどんとハサミで切ったちくわやウインナーを重ね、鶏ガラスープの素とごま油を加えます。空気を抜いて袋の口を結べば、冷凍庫で2～3週間保存できる“冷凍貯金”の完成です。



食べるときは、袋の封を開けて口を丸め、耐熱皿にのせて電子レンジで加熱するだけ。全体をよく混ぜ合わせ、水分が多い場合は「鰹節をたっぷり入れれば気になりません」とコツを伝授しています。袋を短く切ったり、クッキングシートに移し替えたりすれば、食後の洗い物も省ける画期的なアイデアです。



動画の後半では、通常の「アイラップ」と大容量の「アイラップ100」の違いを解説。表面がエンボス加工で開きやすい点や、1枚あたりのコストが安い点など、「アイラップ100」のメリットを挙げています。



疲れて帰った日でも、ストックしておけばすぐに温かい食事が楽しめる「冷凍貯金」。毎日のご飯作りをぐっと楽にしてくれるこのテクニックを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（3食分）

・カット野菜（にら野菜ミックスなど） 1袋（200g）

・冷凍うどん 3玉

・ちくわ または ウインナー 1食につき2本ずつ（豚肉の場合は1食50g以下）

・鶏ガラスープの素 各小さじ1

・ごま油 各大さじ1/2

・鰹節、天かす、青のり お好みで



［作り方］

1. アイラップなどの耐熱ポリ袋を3枚広げる。

2. カット野菜を3等分にして袋の一番下に入れる。

3. 冷凍うどんを1玉ずつ袋に入れる。

4. ちくわやウインナーをハサミで切りながら入れる。

5. 鶏ガラスープの素、ごま油を加える。

6. 袋の空気を抜き、上の方で口を結んで冷凍庫で保存する（2～3週間保存可能）。

7. 食べるときは、冷凍庫から取り出して袋の封を開け、口をくるくると巻く。

8. 汚れ防止にクッキングシートを敷いた耐熱皿の上にのせ、電子レンジ（600W）で5～7分加熱する。

9. 全体が温まったらよく混ぜ合わせる。お好みで鰹節、天かす、青のりをトッピングして完成。