懐かしのゲーム機「スーパーファミコン（スーファミ）」で、息子が友達も呼んで楽しく遊んでいたその時。予想外の侵入者によって、平和なゲームタイムは強制終了させられてしまった…。



【写真】「一瞬で画面が真っ青に」スーファミでプレー中のゲームをリセットした犯人は…

今、SNSで大きな注目を集めているのは、なみそ（@omochi_nam01）さんの愛猫のきりたんぽ君が引き起こした「リセット事件」。



絶妙すぎるタイミングで本体の「RESET」ボタンに着地し、テレビは真っ青。ゲームは文字通り、白紙に戻されてしまったそうだ。



この衝撃の瞬間と、その後の家族の反応について、なみそさんに詳しい話を聞いた。



――リセットされた瞬間の被害状況は。



なみそ：遊びに来ていた息子の友達と息子の悲鳴が聞こえてきたので、あわてて見に行きました。すると、リセットボタンの上に、きりたんぽ君の足がしっかり乗っていて、画面は真っ青になっていました（笑）。



――息子さんたちは、かなりショックを受けていたのでは？



なみそ：最初は驚いて叫んでいましたが、このハプニング自体が面白かったようで、その後はみんなで大笑いしていました。



――意図的にボタンを狙ったようにも見えますが…



なみそ：ただの通り道だったのかもしれませんが、リプライで「ここを踏むと、人間が面白い反応をすると分かっているのでは？」という声も多くいただきました。「ここを通れば、みんなが僕に注目してくれる！」と理解してやっている可能性もありますね（笑）。



――事件直後、きりたんぽ君はどんな様子でしたか。



なみそ： 「？？？？ 僕、なんかしました？？？」と言いたげな、完璧なキョトン顔をしていました。本人は全く悪びれる様子もありませんでしたね。



――その後のリセット対策は？



なみそ： この一件を受けて、主人がDIYで専用のゲーム棚を作ってくれました。今では、猫の足や猫毛から本体が守られるような環境になっています。人間と猫の攻防戦は、面白いものです（笑）。



◇ ◇



SNSでは「スーファミあるあるだ！」「猫踏んじゃった」「おかんにやられたことある」「そこだけは踏まないでほしい！と思ったところを猫は踏んでくる」などの反響が寄せられ、5万7000件を超える「いいね」が集まった。「リセットボタン」という急所を、見事に射抜いたきりたんぽ君。ご主人の手作り棚という防御壁が完成した今、次に彼が狙うのはどこだろうか。今後の攻防戦にも期待だ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）