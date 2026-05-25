栃木県上三川町の住宅で農業法人を経営する一家の自宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されて殺害された。息子2人もバールで殴られ重軽傷を負った強盗殺人事件で、実行役となった4人の少年らを犯罪の道に引きずり込んだ「指示役」の20代夫婦が抱えていた"深い闇"とは──。

【写真】ヘソピアスをあらわにキャミソール姿でダンスする美結容疑者、ヒョウ柄の肩出しトップスや、猫耳姿も投稿されていた

ヘッドライトが壊れた白BMWを路駐

事件の実行役として神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が逮捕されたのは5月14〜16日のこと。その後、5月17日に横浜市在住の無職・竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）夫婦が指示役として強盗殺人の疑いで逮捕された。

「殺害された女性の自宅は金品を物色された様子があったそうです。SNSで闇バイトに応募した16歳の少年がほかの少年3人を誘って犯行に及んだことや、少年の一部が『夫婦に頼まれてやった』と供述していることから、警察は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の事件として捜査を進めている。

ただ、竹前夫妻は"現場指示役"だった可能性が高く、警察は上位の指示役がいるとみて、特定を急いでいる」（大手紙社会部記者）

夫の海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルで、妻の美結容疑者は横浜市内のビジネスホテルでそれぞれ身柄を確保された。

「美結容疑者はホテルで生後7か月の娘と一緒にいたそうです。逮捕後の取り調べに対し、夫婦は『自分たちは関係ない』などと話し、容疑を否認している」（同前）

夫婦と少年たちの接点とされるのが、白のBMWだ。この車は実行役の少年らが犯行に使ったとされているものだが、県警は夫婦が車を事件当日、少年らに貸し出したとみているようだ。

BMWは事件前、神奈川県横浜市にある竹前夫妻の自宅付近でもたびたび目撃されていた。近隣に住む50代の男性が話す。

「5月に入ってからアパートの前の道路に、左前のヘッドライトが壊れた白のBMWがよく路駐されていました。容疑者夫婦と思しき若いタトゥーの兄さんと子供を抱いた女性が使っているのを何回か確認しました」

この男性は美結容疑者と思われる女性について、"不審な挙動"をすることがあったとも証言する。

「事件の前の週だったと思います。夜に散歩をしていたら、白のBMWとは別の黒の車に乗った容疑者と思われる女性を見かけたんです。白の車と同じ場所にその車を路駐して降車すると、後ろを振り返って周りを気にしながら、アパートのほうへ走って帰っていった。

車は傷だらけで服装も真っ黒な長袖長ズボン。顔はよく覚えていませんが、茶髪で派手っぽい印象の女性でした」

殺害された富山英子さんの家族は、4月20日と22日、また5月6日の3回にわたって自宅付近をうろつく不審車両を目撃し、警察に通報していた。前出の社会部記者によれば「"下見"で使われた車両と、犯行当日に使われたセダンタイプの白のBMWは別物」だといい、夫妻の自宅付近で目撃された黒の車両が、事件現場付近で目撃されていた不審車両と同一の可能性もあるという。

SNSには「ママは毎日朝から幸せです」

少年4人を凶行に至らせた夫婦はどのような生活を送っていたのか。別の近隣住民はこう語る。

「大きな声を出すこともあって、目立つ夫婦ではありました。今も自宅のベランダにゴミが放置されているんですが、粉ミルクの缶とエナジードリンク、甘い炭酸飲料などの缶が一緒くたに放置されていました」

生後7か月の乳飲み子を抱えていた美結容疑者。出身地である長野県では、最近も娘を連れている姿が目撃されていた。娘が美結容疑者と同級生だったという母親が証言する。

「去年の11月、地元の寺で美結ちゃんをお見かけしたんです。あれはお宮参りだったと思います。美結ちゃんは生まれたばかりの小さな子を大事そうに抱っこして、おばあちゃんを連れて歩いていました。旦那さんらしき男性もいたような気がしますが、あまり覚えていません。七五三の時期で人が多くて、声はかけませんでした。美結ちゃんは大学から関東に出たそうですが、地元へ帰省する機会も少なくなかったようです」

昨年子供が生まれてから、美結容疑者は長女を溺愛していたようだ。前出・社会部記者は言う。

「本人のものとみられる TikTokには、毎日のように娘の動画が投稿されていました。海斗容疑者とみられる男性と赤ちゃんが一緒にスマホを覗き込むような動画や、長女をAIで編集してダンスさせるような動画もアップしており、『ママは毎日朝から幸せです』と愛情を示していた」

そんな彼女は、JR長野駅から車で20分ほどの距離にある、閑静な住宅街の一角で育ったという。

「うちの子とは割と仲が良かったほうで、よく家にも遊びにきていました。小学生の頃から大人びていて、ヤンチャだった。本人はひとりっ子で、家に遊び相手もいなかったからか、しょっちゅう誰かのお宅に行っていたみたいです」（前出・娘が同級生だった母親）

取材班が入手した小学校の卒業アルバムには、まだあどけない美結容疑者の姿があった。卒業文集のプロフィール欄には特技はバレエで、将来の夢は薬剤師とも書いてある。また、〈学年集会から学んだこと〉と題した作文には、次のように綴っていた。

〈相手を大事にするということは、相手を傷つけない言葉を使ったり行動したりすることです。私は傷つけない言葉を使うように気をつけていました〉

一方の海斗容疑者は、幼い頃から気性の荒い側面があったという。

容疑者の小中学時代について、知人はこう語る。

「定期的にターゲットを変えて、友達を殴るんです。本気ではなかったと思いますが、みんなそれを白い目で見ていました。最初は『海斗、やめな』と注意する子もいたけど、徐々に指摘する人もいなくなった。なんとなく学年が上がるにつれて、 周りから避けられているような節があった」

夫婦を犯罪に駆り立てたものは何だったのか。真相の究明が待たれる。

※週刊ポスト2026年6月5・12日号