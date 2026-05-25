【空振りが激減】「レベル3土砂災害警報」が出たら要注意…これまでの”様子見”は命取りに？気象庁の歴史的アップデートを徹底解説

気象庁などが発表する防災気象情報が、2026年5月29日から大きく変わる。大雨や土砂災害、河川氾濫、高潮に関する情報には警戒レベルに対応した数字が付き、「危険警報」など新たな名称も使われる。特に土砂災害では、新しい「レベル3土砂災害警報」がレベル4の土砂災害危険警報に近づいていることを前提に発表されるため、従来の警報よりも重く受け止める必要がある。では、何が変わり、私たちはどこに注目すればよいのか。ポイントを見ていきたい。

「危険警報」が新設 情報名にはレベルの数字が付く

新たな防災気象情報では、警戒レベル4に相当する情報として「危険警報」が使われるようになる。これまでの防災気象情報は、「大雨警報」「土砂災害警戒情報」「氾濫危険情報」など、災害の種類によって情報名がばらばらで、どの情報がどの警戒レベルにあたるのか分かりにくい面があった。そこで、警戒レベル4相当の情報を「危険警報」として整理し、情報名にも「レベル3」「レベル4」などの数字を付けることで、危険度と避難行動の関係をより直感的に伝える狙いがある。

（画像）新しい防災情報

洪水警報は廃止 大雨・土砂災害・河川氾濫に再整理

情報の種類も大きく整理される。特に分かりやすい変化が、従来の市町村ごとの「洪水警報」「洪水注意報」が廃止されることだ。今後、洪水予報河川では「レベル3氾濫警報」など、河川氾濫に関する情報として発表される。重要なのは、この氾濫警報は市町村ごとではなく、河川ごとの情報になる点だ。一方、洪水予報河川以外の中小河川の氾濫や内水氾濫の危険は、市町村単位で発表される「レベル3大雨警報」など、大雨に関する情報の中で扱われる。

（画像）新しい防災情報（河川）

もう一つ大きいのが、土砂災害に特化した警報が新たに設けられることだ。これまで土砂災害の危険は「大雨警報（土砂災害）」や「土砂災害警戒情報」として伝えられてきたが、新しい情報では「レベル3土砂災害警報」「レベル4土砂災害危険警報」のように、土砂災害そのものを情報名で明確に示す形になる。つまり今回の見直しでは、大きな河川の氾濫は「河川ごと」、中小河川や低い土地の浸水は「市町村ごと」の大雨情報、土砂災害は「土砂災害の情報」として、それぞれの危険に応じて伝え直すことになる。

覚えるべきは「レベル」と「色」 赤や紫は避難のサイン

従来の防災情報と変わっていない部分なのだが、改めて知っておいてほしいことは、レベル・色を避難行動と直結させることだ。警戒レベルは1から5まであり、数字が大きいほど危険度は高くなる。中でも、赤や紫で示される情報は、避難を考える重要なサインになる。赤のレベル3は高齢者等避難に相当し、避難に時間がかかる人は危険な場所から離れ始める段階。紫のレベル4は避難指示に相当し、危険な場所にいる人は全員が避難する段階だ。

一方、レベル5はすでに災害が発生している、または命に危険が迫っている段階であり、避難場所などへ移動を始めるタイミングではない。外へ出て避難場所へ向かうことが、かえって危険になる場合もある。その場合は、近くの頑丈な建物や自宅の少しでも安全な部屋、上の階へ移動する垂直避難など、その場で命を守る行動を検討する必要がある。だからこそ、「レベル5が出たら避難する」のではなく、赤や紫の段階で行動に移すことが重要だ。

特に重要な土砂災害警報 従来より出た時の重みが増す

特に注意したいのが、土砂災害に関する情報だ。新しい「レベル3土砂災害警報」は、これまでの大雨警報（土砂災害）よりも意味が強くなる。気レベル3土砂災害警報は、レベル4土砂災害危険警報の基準に到達すると予想される時刻の原則3時間前に発表する方式に変わる。つまり、レベル3土砂災害警報は、このまま雨が続けば数時間後にレベル4土砂災害危険警報が出るという前提で発表される情報として受け止める必要がある。

発表回数も大きく変わる。気象庁の資料によると、レベル3土砂災害警報は、現在の大雨警報（土砂災害）の約3割程度の発表回数になる見込みだ。従来より空振りを減らす方向で運用されるため、発表された時にはこれまで以上に重く受け止める必要がある。これまでの感覚で「警報はよく出るから、まだ様子を見よう」と考えるのは危険だ。

さらに、早期注意情報にも注目したい。これまで大雨に含めて発表されていた土砂災害の警報級の可能性は、今後、大雨とは切り分けて発表される。また、明日までの時間帯は6時間ごと、明後日は午前・午後に分けて示されるようになり、いつ危険が高まりやすいのかをより具体的に把握しやすくなる。土砂災害は夜間や雨が強まってからでは避難が難しくなるため、警報が出てからだけでなく、早期注意情報や時系列情報を使って、早めに行動を考えることが重要だ。

（画像）早期注意情報もより細かく 出典：気象庁

災害リスクは場所ごとに違う ハザードマップと家族の行動確認を

新しい防災気象情報が始まっても、最も大切なのは「自分のいる場所で、どの災害リスクが高いのか」を知っておくことだ。川沿いなら河川氾濫、低い土地なら浸水、山沿いや崖の近くなら土砂災害、沿岸部なら高潮など、場所によって注意すべき危険は変わる。まずはハザードマップで自宅や職場、通学路、避難経路のリスクを確認し、情報が出た時にどこへ、どのタイミングで避難するのかを家族で話し合っておきたい。

そして実際に大雨や台風が近づいた時には、新たな防災気象情報や自治体が発表する避難情報をもとに、早めに行動することが重要だ。新しい情報は、危険を分かりやすく知らせるための入口である。数字や色を見て終わりにするのではなく、「自分の場所では何が危ないのか」「この情報が出たらどう動くのか」まで結びつけることが、命を守る行動につながる。

参考：気象庁「新たな防災情報について（令和8年〜）https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html

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