【花ざかりの君たちへ】第2期PV公開！ 主題歌はOmoinotake 放送は7月1日から
2026年5月23日に配信された『TVアニメ「花ざかりの君たちへ」スペシャル生配信特番〜シューガクリョコーってのに行くらしい〜』にて、Omoinotakeによるオープニングテーマ『FLASHBULB』とエンディングテーマ『花束』の2曲が使用されたPVが公開された。
『花ざかりの君たちへ』の原作は、『花とゆめ』（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。
昨日配信された『TVアニメ「花ざかりの君たちへ」スペシャル生配信特番〜シューガクリョコーってのに行くらしい〜』にて、山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）、梅原裕一郎（難波南役）、川島零士（中央千里役）、内山昂輝（萱島大樹役）の5名が出演し、Omoinotakeによるオープニングテーマ『FLASHBULB』とエンディングテーマ『花束』の2曲が使用されたPVが公開された。
またPV内では、7月1日（水）より順次放送開始となることもあわせて公開された。
青春を彩る学園生活と、揺れ動く恋愛模様を、ぜひお楽しみに。
（C）中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
『花ざかりの君たちへ』の原作は、『花とゆめ』（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。
またPV内では、7月1日（水）より順次放送開始となることもあわせて公開された。
青春を彩る学園生活と、揺れ動く恋愛模様を、ぜひお楽しみに。
（C）中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
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