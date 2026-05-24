大の中日ファンとして知られる歌手のＬｉＳＡが２４日、悲しみの心境を示した。

自身のＸに新規投稿。「えーーーーーーん」というコメントに、１６個の号泣絵文字を添えた。

具体的な名前を出したり、記事を引用することはなかったが、竜の絵文字が入っていたことからファンはダヤン・ビシエド内野手の引退についての投稿だと察知。２０２４年オフにビシエドの中日退団が決まったときにも、ＬｉＳＡは「えっ まって びっしーー」と、ビシエド「６６」ユニを着用したショットをインスタグラムで惜別公開した。

ファンからは共感と慰めの声が殺到。「推しの引退は悲しいよね」「ビッシー引退寂しいね」「第２の人生へ頑張ってもらいたいですね」「今はベイスターズの選手ですが、圧倒的にドラファンの方が涙しちゃうニュースですよね」などのコメントが寄せられた。

ＬｉＳＡは大ヒットアニメ「鬼滅の刃」の主題歌などを担当。２０１９年には「炎」で日本レコード大賞を受賞し、ＮＨＫ紅白歌合戦でも披露した。大の竜党でもあり、配信曲「マコトシヤカ」のジャケットにはドアラが登場している。